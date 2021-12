Az opera is lehet rock and roll

Az Operabeavató 2013-ban az Ördögkatlan Fesztiválon indult útjára, majd a Katona József Színház Kamrájában futott teltházzal, 2018-tól a 6szín színpadán van otthon a Delta Produkció égisze alatt, a Don Giovanni-sorozat pedig a budapesti előadásokkal párhuzamosan jövő évtől a Szegedi Nemzeti Színházban is várja majd a közönséget. A nézőket az előadásokon az ötletgazda Dinyés Dániel vezeti be a zene rejtelmeibe, míg az operai próbafolyamatba Göttinger Pál rendező enged betekintést. A minden alkalommal egyedi és megismételhetetlen beavatókhoz estéről estére a hazai operajátszás legelismertebb művészei társulnak.

Az elmúlt években terítékre került Figaro házassága, Cosi fan tutte és a 2021 decemberében véget érő Don Giovanni-sorozat után a Mozart-ciklus záró etapja lesz a Szöktetés a szerájból, amellyel 2022. január 17-től az évad végéig, vagyis nyárig foglalkozik majd az Operabeavató csapata.

Mozart 1781-ben írt daljátéka, a Szöktetés a szerájból nem titkoltan azzal a szándékkal íródott, hogy a zeneszerző lenyűgözze vele az osztrák császári udvart, és elnyerje egész Bécs, valamint a legfelsőbb körök tetszését, hogy ezzel az operaírás csúcsára pozicionálhassa magát. Mozart ezzel a művével akart feltűnni, és célja az volt, hogy megmutasson benne mindent, amit tud. A kamaraéneklés alappéldájaként emlegetett mű látványos áriákkal és vígjátéki szituációkkal, virtuóz stílusban, kimondottan a szórakoztatásért készült. Témája korának divatos humorforrása, a törökök.

Dinyés Dániel zenei vezető választása nem véletlenül esett pont erre az operára, amely Mozart korai zeneszerző korszakához köthető, hiszen mint mondja:

Rendkívüli módon szórakoztat a zeneszerzői kivagyiság mozarti megnyilatkozása. Ebben az operában minden egyes sarokban van valami olyan csel, amivel a szerző azt akarja megmutatni, amit csakis ő tud. Kevésbé dramatikus mű, mint a Figaro házassága, vagy a Don Giovanni. Még nem a színpadi szerző Mozartot ismerjük meg benne. A Szöktetés a szerájból egy sokkal inkább zenei központú történet, amivel zenészként – éppen ezért – nagyon jó foglalkozni. Olyan kihívásokat támaszt, amiket későbbi munkái során a jelenetek működése, a színpadi igazságok létrejöttének érdekében elengedett. Ebből is látszik, hogy Mozart milyen jó zeneszerző, hiszen a színháziság érdekében képes volt elengedni azt, hogy megmutassa, milyen jó is ő. A Szöktetésben azonban a tisztán zenei dolgokkal lehet foglalkozni. Elképesztően nagy kihívás és ugyanennyire szórakoztató is.