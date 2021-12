Jelenleg a Konyhafőnök VIP-ban küzd Tornóczky Anita. A műsor, ahol a sztárok főzőtudományát csodálhatjuk meg, december 23-án ér véget. Tornóczky Anita még mindig versenyben van, de a felvételek közben szakított időt arra, hogy meséljen a bekerülésről, motivációkról, a versenyben megélt élményeiről. Sőt, eljátszottunk a gondolattal, mihez kezdene a pénzzel, ha ő nyerne, és hozná el a 10 millió forintos főnyereményt.

A főzést előző férje révén kedvelte meg, aki vendéglátós volt, így akarva-akaratlanul is a tűz közelében volt. Ezt az előnyét kamatoztatja a vetélkedésben, ami ebben az időszakban egész nap ad neki feladatot. Ha éppen nem a kamerák kereszttüzében főz, akkor gyakorol, ezért most némileg háttérbe szorulnak a kutyái, szám szerint hat, akik egyébként kiemelt szerepet töltenek be az életében. A kutyázás Tornóczky Anita számára azonban nem csak afféle hobbi, az Állatvédőrség szóvivőjeként dolgozik, állatmentő akciókat szervez, de kutyatrénerként is egyre ismertebb és elismertebb szakember.

Egy ponton ki is fejti a véleményét, miszerint nem mindenkinek való kutya, ahogy gyerek sem, mégis mindenki vállal. Nála a kutyák bebizonyították, hogy alkalmas lenne a gyerekvállalásra.

Anita 5 éve vált el, 3 és fél éve tart új kapcsolata, de a párja korábban folyamatosan ingázott London és Budapest között, most, hogy ezzel felhagyott, jöhet a családalapítás – derül ki a beszélgetés egy pontján.

Apropó család, Anita Medgyessy Péter nevelt lánya, aki a műsorban kérdésünkre pontosan és kielégítően számol be nevelőapja nyugdíjas mindennapjairól, amelyek meglehetősen aktívan telnek, olyannyira, hogy a pandémia okozta lassulás hozott ebbe némi pihenést és teremtett lehetőséget arra, hogy egykori miniszterelnökünk egy régóta halogatott műtétnek vesse alá magát.

