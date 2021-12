Megvannak a Golden Globe-jelölések

A 79. Golden Globe-díj jelöléseit a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezete (HFPA) a Beverly Hills-i Beverly Hilton termében összegyűlt újságírók előtt hozta nyilvánosságra. A filmes és televíziós kategóriák jelöltjeinek listáját a HFPA elnöke, Helen Hoehne és Snoop Dogg rapper-színész olvasta fel.

A legjobb musical vagy vígjáték filmkategóriájába a Cyrano, a Ne nézz fel!, a Licorice Pizza, a Tick, Tick . Boom! és a West Side Story jutott be. A drámai alkotások közül pedig a Belfast, a CODA, a Dűne, a Richard király és A kutya karmai között jutott jelöléshez.

A legjobb idegen nyelvű film díjára a finn Compartment No. 6, a japán Drive My Car, az olasz Isten keze, az iráni A hős és a spanyol Párhuzamos anyák kapott jelölést.

Az animációs filmek mezőnyében az Encanto, a Flee, a Luca, a My Sunny Maad, valamint a Raya és az utolsó sárkány lett jelölt.

A filmrendezők kategóriájában Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (A kutya karmai között), Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter), Steven Spielberg (West Side Story) és Denis Villeneuve, a Dűne rendezője kapott jelölést.

A legjobb filmzene jelöltjei közé került Alexandre Desplat (A francia kiadás), Germaine Franco, az animációs Encanto komponistája, Jonny Greenwood (A kutya karmai között), a Párhuzamos anyák zenéjét szerző Alberto Iglesias és a Dűne zenéjét komponáló Hans Zimmer.

A legjobb színésznő és színész kategóriákban a musical vagy vígjátéki filmeknél Marion Cotillard (Annette), Alana Haim (Licorice Pizza), Jennifer Lawrence (Ne nézz fel!), Emma Stone (Szörnyella), Rachel Zegler (West Side Story), valamint Leonardo DiCaprio (Ne nézz fel!), Peter Dinklage (Cyrano), Andrew Garfield (Tick, Tick . Boom!), Cooper Hoffman (Licorice Pizza) és Anthony Ramos (In the Heights - New York peremén) került a jelöltek közé.

A drámai filmek főszereplői közül Mahershala Ali (Swan Song), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (A kutya karmai között), Will Smith (Richard király), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), valamint Jessica Chastain (Tammy Faye szemei), Olivia Colman (The Lost Daughter), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Lady Gaga (A Gucci-ház) és Kristen Stewart (Spencer) lett Golden Globe-jelölt.

A televíziós vígjátéksorozatok mezőnyéből a Nagy Katalin - A kezdetek, a Hacks, az Only Murders in the Building, a Reservation Dogs, a Ted Lasso, a drámai sorozatoknál pedig a Lupin, a The Morning Show, a Póz, a Squid Game, és az Utódlás kaphat díjat.

A kritikák kereszttüzébe került újságírószervezet az elmúlt nyolc hónapot működése megreformálásával töltötte, miután kiderült,

hogy korrupciógyanús a működése és 87 szavazó tagja között egyetlen fekete újságíró sincs.

A reformok meghirdetése és bevezetése után a HFPA újból nekilátott a díjátadó megszervezésének, ám azt már bejelentették, hogy a január 9-i gálát nem közvetíti a televízió, mivel a korábbi díjátadókat sugárzó NBC felbontotta a szerződést.

A stúdiók, PR-cégek, film- és tévésztárok zöme idén nem működött együtt a HFPA-val, és a szervezet meg is szüntette a jelölések szokásos benyújtásának követelményét.

Helen Hoehne, az újságírócsoport közelmúltban megválasztott elnöke azonban bizakodó: a szervezet 21 új taggal bővült, köztük hat fekete újságíróval, és ötéves együttműködési megállapodást kötött a legjelentősebb amerikai polgárjogi szervezettel, az NAACP-vel, emellett frissítette magatartási kódexét is.

(via MTI)