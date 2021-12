Dwayne Johnson nagyapja Sean Conneryt püfölte egy James Bond-filmben

Még javában megy a pesti mozikban Daniel Craig legutolsó James Bond-mozija, a Nincs idő meghalni, de már beindultak a találgatások a 007-es ügynök legközelebbi megformálójáról. Akadnak önjelöltek is, például Dwayne Johnson, a Szikla, akinek a nagyapja ütős epizódszerepet játszott az ötödik Bond-opuszban, az 1967-es Csak kétszer élsz című alkotásban. Agyba-főbe verte Sean Conneryt, igaz, a végén ő húzta a rövidebbet.

Az alaphírt a Foxnews.com szellőztette meg: Barbara Broccoli, franchise egyik producere cáfolta azokat a találgatásokat, miszerint a következő Bond nő lenne, azt viszont meglebegtette, hogy az új 007-es ügynök „nem bináris" lehet, azaz nem biztos, hogy besorolható lesz a hagyományos férfi-nő kategóriákba, és az angolban nem a he vagy a she személyes névmás lesz rá alkalmazható, hanem a semleges they. (Érdekes fordulat lenne mindez azok után, hogy az eddigi 25 Bond epitheton ornansa a „nőcsábász" volt...)

De persze erről még korai lenne találgatásokba bocsátkozni, hiszen Broccoli szerint az új Bond kiválasztása csak 2022-ben kezdődik el. Egyelőre csupán rajongói tippek vannak, a legtöbbször Tom Hardy, idris Elba, Tom Hopper (Trónok harca), Richard Madden, Henry Cavill és Tom Hiddleston neve merült fel „szurkolói pletyka" szintjén. (Cavill talán azért nem jöhet szóba, mert a rivális franchise, a Mission Impossible egyik utolsó részében a negatív hőst játszotta.)

No de a jelöltek mellett van egy önjelölt is, méghozzá napjaink legjobban fizetett akcióhőse, Dwayne Johnson, a Szikla. A pankrátorból lett filmsztár új fejezetet nyitna a széria történetében, mivel eddig csak brit és fehér férfi alakította a főhőst (a mindössze egyetlen részben szerepelt ausztrál George Lazenby kivételével), The Rock pedig polinéz (szamoai) és fekete felmenőkkel rendelkezik, ráadásul amerikai állampolgár.

Johnson ugyan mostanában legújabb filmje, a Különösen veszélyes bűnözők (Red Notice) road show-jával van elfoglalva, azért szakított időt arra, hogy nyilatkozzon az Esquire-nak.

Igen, szívesen eljátszanám James Bond szerepét, mi több, csupán a családi hagyományt folytatnám. Néhai nagypapám ugyanis fontos epizódszerepet játszott az 1967-es Csak kétszer élsz című filmben, a sorrendben ötödik Bond-moziban – mondta a riporter nagy meglepetésére az izomkolosszus.

A pankrátorból lett akcióhős a továbbiakban elmondta, hogy anyai nagyapja, az Amerikai Szamoa szigetcsoport egyik szigetén született Peter Maivia egy gonoszt játszott az 54 évvel ezelőtt bemutatott opuszban, aki a látványos bunyóban alaposan helyben hagyja Bond megformálóját, Sean Conneryt, igaz, a végén természetesen a főhős kerekedett felül, méghozzá úgy, hogy egy heverővel (!) sarokba szorította, majd egy kőszoborral nemes egyszerűséggel agyonütötte a Szikla nagypapáját.

Nagyon cool volt az öreg, remek verekedést rittyentett, ami nem is csoda, hiszen maga is pankrátor volt. Csak az a kár, hogy negatív szerepet kapott. Én viszont csakis hős akarok lenni, konkrétan maga James Bond. A negatív figurák nem nekem valók – árulta el vágyát az óriás.

Peter Mavia sajnos igen korán, 45 évesen meghalt rákban, de 2008-ban poszthumusz beiktatták az egyik pankrációs szervezet, a WWE panteonjába, a Hall of Fame-be.

(Borítókép: Sean Connery a Csak kétszer élsz című filmben 1967-ben. Fotó: Sunset Boulevard / Getty Images)