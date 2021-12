Az elefánt, aki meglátogatta az M3-as metrót, és ott is maradt

Úgy gondoltuk, hogy az építéssel járó nehézségek kompenzálására, és az utazók jókedve érdekében ki kéne valamit találni, hogy ez a fal olyan látványt nyújtson, amivel vidámságot, örömet és egy kis művészetet lophatunk a mindennapi életbe.

– mondta Radnay Tibor, a BKV Zrt. Metrófelújítási Projekt igazgatója a köztéri műalkotás átadásán december 15-én.

Az állomás falán látható habkartonra nyomtatott digitális rajz a metrót, és annak hóbortos utasait ábrázolja. Mindenki más, mindenki különleges. Némelyiküknek virágból van a feje, feltűnik a képen cikk-cakk alakú utazó, mások csőrt növesztettek, de akadnak négylábú utasok is.

A nagyjából három méter hosszú kép a mozgólépcső lábánál fogad minket, és biztosan lesz majd, aki a metróra várva elmosolyodik rajta. Gelencsér Balázs, a Strabag Építőipari Zrt. direkcióvezetője szerint ez is lenne a célja a projektnek. Ők bukkantak Labrosse Danielre is, aki 2015 óta mutatja be képeit a nagyközönségnek. Munkáit idén szeptemberben a Kahán Art Space-ben láthattuk, a Monuments of Everyday Life című kiállításon.

Amikor a Strabag megkeresett engem a projekttel, nagyon örültem, hiszen a képzőművészeti munkáimban általában az emberek sokszínűségével foglalkozom. Az érdekel, ami egyedivé tesz minket, illetve hogyan tudunk egymással harmóniában élni a különbözőségeink ellenére. Ez a gondolat számomra összefügg a tömegközlekedéssel és a metróval is

– fejtette ki a művész.

Daniel lapunknak elmondta, hogy

már a gimnáziumban kiábrándult a magyar oktatásból és saját kezébe vette az irányítást. Nem kellett neki hivatalos papír, sem egyetem arról, hogy művész, már 18 évesen kiállítása volt nyomtatott digitális grafikákkal.

Azóta többféle technikát kipróbált már az akril- és olajfestéktől kezdve a digitális rajzokon át, és még az animációt is használja. Grafikái kicsit a pop art és graffiti művész Keith Haring figuráira emlékeztetnek, visszatérő motívuma a tömeg, a madarak és egyéb csőrös figurák.

Még egy elefánt is lelátogatott az állatkertből, megnézni az állomást

– magyarázza Daniel a metróban látható képét.

Elárulta nekünk azt is, hogy januárban nyíló kiállításán új technikát is láthatunk tőle. Ez lesz az első olyan publikus bemutatója, ahol nemcsak festményeket, hanem szobrokat és installációkat is felvonultat. A pandémia utáni nyitásról és szabadságról szóló True Stories című kiállítást, a Godot Galériában rendezik meg.

(Borítókép: Labrosse Daniel Fotó: Bodnár Patrícia / Index)