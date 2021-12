Ryan Martin Bradshaw-nál például teljesen mindegy lesz, mit játszik, nyilván markáns, tehetsége megmutatására alkalmas darabot választ majd, ugyanis a darabválasztás is az egyéniség és a tehetség része. Az elődöntőben Saint-Saëns g-moll zongoraversenye nagyon jó választás volt, a francia neoklasszicista zeneszerző concertója nem túl ismert, mégis remekbe szabott mű a jobbára csak az Állatok farsangján szocializálódott Saint-Saëns hallgatónak. A 14 éves szlovák fiatalember a zsűri értékelése után elmondta, sokkal könnyebb neki játszani, mint azokat a pillanatokat átélni, míg kiderül, továbbjutott-e vagy sem. Nem mintha ez esetében kérdés lett volna.

Ryan hatéves kora óta zongorázik, és nem akárhogy kezdte. A tanítónője észrevette, milyen jó matematikából és rávette, kezdjen el zongorázni. Matematika és zene, tiszta sor. Nagymamája vett neki egy szintetizátort, azóta minden nap, éjjel-nappal játszott. A bécsi zenei egyetem hallgatója mára gyakorlott versenyző, 16 nemzetközi versenyen vett részt eddig.

Hogy ő ne nyerjen, elképzelhetetlen.

A Saint-Saëns-i művet újra és újra meg kell hallgatni, olyan mély nyomokat hagyott az előadása.

Ryan Martin Bradshaw ideális Thomas-Mann-i regényhős lenne, egész megjelenése, valója szinte nem evilági magaslatokba repíti.

A 13 éves, különleges ütőhangszereken játszó Braun Áron legutóbb Vivaldi Négy évszakjának Tél részét választotta, különleges zenei élményt nyújtva ezzel a közönségnek. Áron kiválóan működött együtt a karmesterrel, Hollerung Gáborral, és kiválóan logisztikázott a különböző ütőivel, illetve hangszereivel, ezt a zsűri is díjazza. Könnyedén, invenciózusan, fürgén játszik, rengeteget szaladgál a hangszerek között, zenélése egyfajta sportnak is felfogható. Mivel ütőhangszeres, neki az a plusza is megvan, hogy akár adásonként válthat hangszert.

Kíváncsian várjuk a nyugalmából kibillenthetetlen jóga- és természetfan lengyel hegedűst, Milena Pioruńskát, vajon most felvillantja-e azt a vibrálást, ami, lelki nyugalom ide vagy oda, minden művészi produkcióhoz, sőt, a művésszé váláshoz is kell, és amit kissé a zsűri is hiányolt az elődöntőben nyújtott produkciója hallatán. A darabválasztás ebben sokat segíthet.

A horvát Kiara Janko, aki fest és harmonikán játszik, kapott egy komoly kritikát a zsűritől, illetve Gabriela Boháčovától. Szerinte Sára világa nem nyílt meg a zsűri számára. Sára azt mondja, amikor játszik, olyan világban érzi magát, ahol minden lehetséges.

Daniel Matejča fantasztikus hegedűs tehetség, aki Sosztakovics a-moll hegedűversenyét játszotta legutóbb, pazar koncertélményt nyújtva. Neki is nyernie kell.

A zsűrielnök Eugene így beszélt róla:

előadását a karizma, a technika és a figyelem egyszerre jellemzi, s valóban, a tűz és az izgalom tökéletes dinamikával és szép frázisokkal párosult játékában.

Daniel szereti a jazzt és zongorán is játszik, azon is meggyőzően.

Titkos favoritjaink megvannak, lássuk, egyeznek-e a zsűri értékítéletével.

Borítókép: Ryan Martin Bradshaw, Braun Áron, Milena Pioruńska, Kiara Janko és Daniel Matejča. Fotó: Virtuózok V4+)