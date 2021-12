Megkezdődött Kóbor János búcsúztatása a Szent István-bazilikában

Felfoghatatlan űrt hagyott maga után az Omega énekese, aki néhány hetes kórházi kezelés után december 6-án koronavírus-fertőzés, illetve annak következményei miatt halt meg 78 éves korában.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Kóbor Jánostól ma este a Szent István-bazilikában búcsúznak, a gyászmisét Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök celebrálja, a szertartáson beszédet mond Kóbor János pályatársa és barátja, Frenreisz Károly, valamint az Omega rajongói klubjának vezetője, Gazdag László.

14 Galéria: Kóbor János gyászmiséje a Bazilikában Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A gyászmisén az Omega frontemberének több pályatársa is megjelent – a Beatrice énekese, Nagy Feró, de az Edda énekese és billentyűse, Pataky Attila és Gömöry Zsolt is eljött a búcsúztatóra. A zenekar menedzsere, Trunkos András korábban az Index kérdésére elmondta, Kóbor János több pályatársa is jelezte, hogy a járvány miatt nem tudnak jelen lenni a szertartáson, de részvétüket fejezik ki a hozzátartozóknak.