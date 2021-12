Csontváry Kosztka Tivadar művei közül alig több, mint egy tucat van magángyűjteményben, ez pedig rendesen hozzáad a piacra kerülő festményei értékéhez. A rendszerváltás óta mindössze hét Csontváry-kép bukkant fel a műtárgypiacon, nem csoda, hogy minden eddigi aukciós rekordot megdöntött a legutóbb gazdára talált, Titokzatos sziget című képe. Már a kikiáltási ára is 60 millióval meghaladta az eddigi csúcstartó kezdőárat, ugyanis 160 millió forintról indult a licit, a kalapácsot pedig 460 milliós ajánlatnál ütötték le. Ez majdnem kétszerese az eddigi rekordernek, ami szintén egy Csontváry, méghozzá a Traui tájkép naplemente idején című festménye, ami így 240 milliós eladási árával a dobogó második helyére csúszott.

Az aukció a Virág Judit Galériában volt december 19-én. A galériatulajdonos még november végén nyilatkozott a rejtélyes Csontváry-festményről az Indexnek:

A Titokzatos sziget 1903-ban készült, és nehéz megmondani, hol helyezkedik el az életműben. Csontváry mindegyik képét ugyanaz az erő hatja át, és bármelyikre ha ránézünk, találunk rajta olyan különleges alakokat vagy jeleneteket, melyekről nem tudjuk, ki az, vagy miért festette oda. Csontváry megfejtése végtelen feladat a művészettörténészeknek, az viszont egyértelműen elmondható, hogy életműve senkihez és semmihez nem fogható, és nagyon nagy szerepe volt abban, amikor a XIX. század festészeti stílusai elkezdtek felbomlani, és kialakult valami új. Egyrészt a tér-, másrészt a színhasználatával hozott újat, ez a kompozíció is nagyon merész a tajtékos tengerrel, az erőteljes színeivel. Csontváry tengerrel való kapcsolata traumatikus élmény, a sziget pedig az elszigetelődés, a halál, az elvágyódás szimbóluma lehet, vagy akár a holtakkal való kapcsolat.

A festmény nemcsak azért titokzatos, mert ezt a címet kapta, hanem azért is, mert eredetileg nem szerepelt a Csontváry-irodalomban. A kép az 1970-es években bukkant fel, a művet tulajdonosa 1976. március elején elvitte a bírálatról, ahol a szakmai bizottság egyhangúan Csontváry Kosztka Tivadar festményének ítélte, majd egy év múlva aukcióra bocsátotta – derül ki az Artmagazin 2013-as írásából.

A kép licitjét akkor 50 ezer forintról indították, ami néhány ajánlat után 85 000 forintnál állt meg. A Titokzatos sziget című festmény megfejtése rendesen fejtörést okoz a művészettörténészeknek, jelentése nem egyértelmű. A képen álomfigurák idézik fel a múltat és a jövőt egy képzeletbeli szigeten. A csöppnyi földdarab és a külvilág közti átjárás lehetőségére apró vitorlás motívuma utal. A szimbólumokban gazdag műalkotást intenzív, meleg színek és ragyogó fényhatás jellemzi.

Ám nem csak Csontváry-festmény talált új gazdára vasárnap este. Életműrekorddal zárult Kádár Béla Zene című, 1926 körül készült festményének licitje, amely 55 millió forintról indulva 140 millióig jutott. Az eddigi rekordot Kádár Concertina című 1926-os festménye tartotta 110 millió forintos leütéssel, amelyet 40 millió forintról indulva ért el egy korábbi árverésen – nyilatkozta az MTI-nek Kelen Anna művészettörténész.

Magas áron ütötték le a külföldről hosszú idő után hazatért két festmény árát is. Rippl-Rónai József Elegáns úriasszony kertben című festményét, 44 millió forintról indulva, végül 95 millió forintért vásárolta meg egy online licitáló. Rippl-Rónai Kunffy Lajos feleségét, Tiller Ella zongoraművésznőt ábrázoló alkotása utoljára a negyvenes években volt Magyarországon kiállítva, majd eltűnt, később a kilencvenes években egy külföldi árverésen bukkant fel, ahol egy, az 1970-es években Magyarországon is külszolgálatot teljesítő, feltehetően titkosszolgálati munkát is ellátó angol diplomata vásárolta meg, és egészen mostanáig az ő gyűjteményében volt. Schönberger Armand Aktok gyümölccsel című képe 40 millió forintért kelt el, 10 millióval meghaladva kikiáltási árát. Az alkotás mintegy 90 esztendő lappangás után került vissza Magyarországra Szlovákiából, ahol az 1920-as és 1930-as években többször kiállították.

(Borítókép: Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című képe a Virág Judit Galériában 2021. november 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)