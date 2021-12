Egry József, Sinclair Lewis és Arnold Schönberg művei is szabadon felhasználhatóvá válnak

A szerzői jogi védettség ez év utolsó napján minden olyan alkotás esetében megszűnik, melynek utolsó élő szerzője 1951-ben halt meg. Ez azt jelenti, hogy most már mindenkinek joga van a korábban védett szellemi termékek – zenék, filmek, könyvek – felhasználására, újrapublikálására, közölte az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület kedden reggel az MTI-vel.

A szellemi tulajdonjogok sajátossága, hogy – a fizikai tulajdontól eltérően – csak bizonyos ideig nyújtanak oltalmat a szerzőknek, feltalálóknak, jogtulajdonosoknak. Ez az idő az EU-ban, így Magyarországon is a mű megszületésétől fogva védi azt a szerző halálától számított hetven évig, még úgy is, hogy az Egyesült Államokban hosszabb a jogvédelmi idő. Ebben az időszakban csak a szerző vagy örökös engedélyével lehet nyilvánosan felhasználni ezeket a műveket, mely lehet vers, regény, zenemű, fotó, film, képzőművészeti vagy építészeti alkotás is.

A védelmi idő azért hetven év, mert ez biztos hagyatékot jelenthet a szerző családja, leszármazottai számára. A művekből készült feldolgozások, átdolgozások és fordítások addig állnak jogi oltalom alatt, amíg az ezeket készítő szerző halálától számított hetven év le nem telik.

Zenei művek esetén a szerzőn kívül a hangfelvétel tulajdonosának és az előadóinak is vannak jogai, így egy lejárt szerzői jogvédelemmel rendelkező zenemű felhasználásánál ellenőrizni kell az előadó és a hangfelvétel előállítójának a jogait is. Bár a szerzői jogi védelem idővel lejár, átdolgozás esetén sem állíthatja azt az átdolgozó, hogy ő írta az eredeti alkotást. A feldolgozás útján létrejött új alkotás védelme viszont automatikusan "újraindul".

A közkincsbe kerülő művek engedélykérés és jogdíjfizetés nélkül, tehát gyakorlatilag szabadon használhatók fel.

Így például külön engedélykérés nélkül nyomtathatók Egry József festményei akár képeslapokra vagy pólókra, és feldolgozhatók, újraértelmezhetők Schönberg zenéi.

2022. január 1-jén szabadon felhasználható közkincsbe kerül többek közt

Almásy László utazó, Afrika-kutató, felfedező, pilóta;

Egbert van Alstyne amerikai dalszerző, zongorista;

Egry József magyar festő;

Lloyd C. Douglas amerikai író, evangélikus lelkipásztor;

André Gide irodalmi Nobel-díjas francia író, esszéista;

Hóman Bálint politikus, történész, egyetemi tanár, számos történelmi könyv szerzője;

Makkai Sándor erdélyi magyar író, pedagógus, református lelkész, az Erdélyi egyházkerület püspöke;

Sinclair Lewis Nobel-díjas amerikai író;

Andrej Platonov szovjet orosz író, filozófus, dramaturg és költő;

Sigmund Romberg (Rosenberg Zsigmond), magyar származású amerikai zeneszerző;

Arnold Schönberg osztrák származású amerikai zeneszerző;

Henry de Vere Stacpoole ír író, A kék lagúna című könyv szerzője;

és Ludwig Wittgenstein osztrák filozófus

hagyatéka is.

(Borítókép: Egry József Balatoni táj című festménye. Fotó: Nagy Lajos / MTI)