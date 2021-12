Újra közönség előtt rendezik meg a világ leghíresebb koncertjét

Egy éve közönség nélkül rendezték meg a világ talán leghíresebb koncertjét, a Bécsi Filharmonikusok újévköszöntő előadását. Az esemény, melyet kilencven országban közvetítenek, és több milliós nézettségével bizonyítja, hogy a komolyzene nem csak úri huncutság. Tavaly a vírushelyzet nem tette lehetővé, hogy közönség előtt lépjen fel a zenekar, cserébe aki akart, az küldhetett online tapsot, amit élőben bejátszottak a Bécsi Zeneegylet Aranytermében.

A magyarok által is várva várt koncert 2022. január 1-jén 11:15-kor, a Wiener Musikverein Aranytermében lesz, a karmesteri pódiumon Daniel Barenboim fog vezényli. A művész együttműködése a Bécsi Filharmonikusokkal még 1965-ben kezdődött, 2009 és 2014 után pedig ez lesz a harmadik alkalom, hogy a híres újévi koncertet vezeti.

Straussok és riválisaik

Daniel Barenboim napjaink egyik központi művészalakja, zongoristaként és karmesterként évtizedek óta aktív Európában és a világ más városaiban, de számos projekt kezdeményezőjeként is hozzájárult a nemzetközi zenei élet gazdagításához.

Az újévi koncerten Josef Strauss, Johann Strauss Jr., Josef Helmesberger Jr., Eduard Strauss és a Strauss család leghevesebb riválisa, az osztrák zeneszerző Karl Michael Ziehrer művei is felcsendülnek. A patinás műsort a világ kilencven országában közvetítik majd és nézők milliói követhetik a tévék képernyőjén is. A koronavírus miatt a koncertre csak oltottak és gyógyultak mehetnek be, illetve kötelező lesz az FFP2-es maszk viselése. A Bécsi Filharmonikusok szilveszteri és újévi koncertjeire egyébként olyan kelendőek a jegyek, hogy a tisztességes verseny érdekében sorsolják azokat. A jövő év végi koncertjegyekért 2022 februárjában lehet ringbe szállni.

(Borítókép: Daniel Barenboim Fotó: Nikolay Krusser)