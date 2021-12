2025-től nem ír több új zenét a Coldplay

Közreműködéseket lehet, hogy vállalnak majd, de a saját diszkográfiájuk már nem bővül tovább 2025 után, mondta a Coldplay kapcsán a zenekar énekese, Chris Martin a BBC műsorában.

Martin korábban is beszélt arról, hogy a zenekar a végét járja, akkor azt mondta, három új albumot várhatnak tőlük rajongóik még, utána maximum koncerteket adnak majd, esetleg más előadóknál tűnnek fel, mint közreműködő előadók. Ezt most 2025-re pontosította az énekes.

A banda kilencedik stúdióalbuma, a Music Of The Spheres idén jelent meg, ezzel ökoturnéra is indul a Coldplay. A koronavírus okozta helyzet miatt idén két koncertjüket kellett lemondani, december 11-én Londonban a Capital Jingle Bell Ball-on, december 13-án Berlinben, a The Voice Of Germany című televíziós tehetségkutatóban léptek volna fel.

Egy korábbi interjújában Chris Martin arról ábrándozott, reméli, hogy a Rolling Stoneshoz hasonlóan 70 évesen is turnézni fognak a Coldplay-jel. Bár azt ő is elismerte, „csoda lenne”, ha az emberek elmennének arra a koncertre.

(Borítókép: Chris Martin 2017-ben. Fotó: Mauricio Santana / Getty Images)