Meghalt Joan Didion

87 éves korában Parkinson-kórban, manhattani otthonában elhunyt Joan Didion amerikai írónő, írta meg a New York Times. Az írónő halálának hírét kiadója erősítette meg.

Didion ismertségét és elismertségét tényirodalom körébe tartozó írásaival szerezte, melyekben az újságírói vonásokat és a személyes esszét keverte; a férfiak által dominált amerikai New Journalism mozgalom kiemelkedő női alakja volt. 1968-ban a Slouching Towards Bethlehem című művében olyan művészeket mutatott be például, mint Janis Joplin vagy Joan Baez. Munkájának nagyban köszönhető, hogy az emberek megismerhették a hatvanas és hetvenes évek amerikai ellenkultúráját, illetve Hollywoodját.

Legnagyobb sikerét A mágikus gondolatok éve című könyvével érte el, 2007-ben elnyerte az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. Utolsó könyve, a South and West: From a Notebook 2017-ben jelent meg, idén a Let Me Tell You What I Mean című esszégyűjteményét adta ki a Knpof kiadó. Életéről és munkájáról a Netflix 2018-ban dokumentumfilmet forgatott.

1934-ben, a kaliforniai Sacramento városában született, a Berkeley-n szerzett diplomát angol nyelv és irodalomból. 1963-ban megnyerte a Vogue magazin esszépályázatát, amivel asszisztensi munkát is szerzett a lapnál. Hét évig maradt ott, a magazin társszerkesztőjeként távozott. Első novellája (Run, River) 1963-ban jelent meg, férjével és szerkesztőjével, John Gregory Dunne-el is ekkor találkozott. Kapcsolatuk során többször dolgoztak együtt, Didion férje segítségével vitte színre munkáit. Dunne 2004-ben hunyt el, miközben közös lányuk, Quintana kómában feküdt a kórházban. Didion a gyász tizenkét hónapjáról írta A mágikus gondolatok éve című könyvét. Utóbbi mellett magyar fordításban az 1977-ben (magyarul 1981-ben) megjelent Imádságoskönyv olvasható.

(Borítókép: Joan Didion. Fotó: Neville Elder / Corbis / Getty Images)