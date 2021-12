Életre szóló élmény volt. A hercegné kiválóan játszott, pedig nem olyan egyszerű egy csapat zenésszel színpadra állni, akikkel sosem muzsikáltál korábban, ráadásul élő nyilvános felvételen, de ő tökéletesen teljesített.

– nyilatkozta Tom Walker az esemény után, melyet az ITV tett közzé.

A brit popsztár, akinek korábban fogalma sem volt arról, hogy Vilmos herceg felesége zongorázik, egy jótékonysági eseményen találkozott Katalinnal, és ott merült fel a közös produkció ötlete.

Kilenc közös próba után adták elő élőben a For Those Who Can't Be Here című számot, persze előtte otthon is sokat gyakorolt a muzikális arisztokrata. – olvasható az eonline tudósításában.

A zenész szerint Kate Middleton szeretetreméltó, kedves, melegszívű ember, aki arra is szakított időt, hogy minden résztvevőnek személyesen köszönje meg a közös muzsikálást.

Katalin a fellépését közreadó online felületen megemlékezett a járvány okozta nehézségekről is. A hercegnő úgy látja, hogy a nehéz időkben felértékelődnek az őszinte emberi kapcsolatok.

(Borítókép: Kate Middleton. Fotó: Kirsty Wigglesworth-WPA Pool / Getty Images)