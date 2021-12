Steven Spielberggel dolgozott, most Hunyadi-sorozatot rendez

Először most itt, az Indexen hallhatók igazán bennfentes információk arról, hogy készül a Bán Mór Hunyadi-regényfolyamából forgó Hunyadi-sorozat. Az első két rész egy olyan rendező irányítása mellett készül, aki

1947-ben, Temesváron született,

majd elkerült Ausztriába,

és évtizedeket töltött Hollywoodban.

A neve Robert Dornhelm, aki azt mondja magáról, hogy gyerekkorában mindenki csak Dornhelm Robinak hívta, s bár magyarul nem olvas jól, a nyelvet mégis remekül beszéli. Robert Dornhelm akkor lett ismert a filmes világban, amikor 1978-ban Oscar-díjra jelölték a The Children of Theatre Street című alkotását dokumentumfilm-kategóriában. Személyesen ismerte Grace Kellyt, dolgozott Steven Spielberggel és Ben Kingsley-vel is.

Magyarországon most forgat először. A vele készült beszélgetésből az is kiderül, mennyire elégedett a hazai filmipar rendszerével.

Nem titok, eláruljuk: azt mondja, vetekszik Hollywooddal.

A Hunyadi-sorozatról, annak előkészületeiről már többször olvashattak az Indexen. Robert Lantossal ősszel beszélgettünk. A film producere akkor azt mondta, hogy a magyar főszereplők mellett a produkcióban szerepelnek német, olasz, lengyel, török és szerb színészek, és egy vagy két amerikai is. A teljes interjút itt olvashatják el.

Természetesen megkerestük a film forgatókönyvéül szolgáló regényfolyam, a Hunyadi íróját, Bán Mórt is. A szerzőtől tudjuk, hogy még 1998-ban elkezdte a tizenkét részből álló eposz előmunkálatait. Az első kötetet 2008-ban olvashattuk. Bán Mór már az utolsó, tizenkettedik fejezetet írja, amellyel – szavai szerint – egy olyan hősnek, Hunyadi Jánosnak állít emléket, aki

Az ismeretlenségből érkezett, fiatalon nem tudott se írni, se olvasni, majd kiváló katona lett, hadvezér, tehetségénél fogva szédítő karriert futott be a totális korrupciótól szenvedő középkori Magyarországon, erdélyi vajda lett, az ország kormányzója, az egyik leggazdagabb földesura; fiáról pedig, Mátyásról korának legtehetségesebb és legműveltebb uralkodójaként beszélnek a krónikák. Hunyadi János életének nem is lehetne epikusabb lezárása annál, hogy akkor halt meg, amikor Nándorfehérvárnál, a világ hadtörténetének egyik legkiemelkedőbb csatájában megállította az Európára törő ottomán inváziót.

A Bán Mórral készült teljes interjú itt olvasható.

(Borítókép: Robert Dornhelm. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)