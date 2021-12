Meghalt a legelső Motown-sláger énekesnője

December 15-én, 78 évesen meghalt Wanda Young, az 1960-as években népszerű motown doo-wop lányegyüttes, a The Marvelettes énekesnője. A szomorú hírt Young lánya, Meta Ventress osztotta meg, aki a New York Timesnak elmondta, édesanyja krónikus elzáródásos tüdőbetegségben szenvedett, végül az ebből fakadó komplikációk okozták a halálát.

A fiatal Wanda Young egészségügyi pályára készült, végül az 60-as évek egyik leghíresebb énekesnője lett. Az ekkor még öt hölgyből álló csapat – Juanita Cowart, Gladys Horton, Katherine Anderson, Georgeanna Tillman és Wanda Young – 1961-ben a Please Mr. Postman című örökzölddel robbant be a zeneiparba. Az énekesek még tinédzserek voltak, a dal azonban hatalmas sláger lett: ez az első Motown-kislemez, amely a Billboard Hot 100 pop single listáján rögtön az élre ugrott.

Gladys Horton 1960-ban három középiskolai osztálytársával, Katherine Andersonnal, Georgeanna Tillmannal és Juanita Cowarttal, valamint egy negyedik lánnyal, Georgia Dobbinsszal alapított csapatot. A formáció a Casinyets nevet kapta, ami a „can’t sing yet”, vagyis „még nem tudunk énekelni” rövidítése volt. Az együttes ezután Marvels néven elindult egy tehetségkutatón, amelynek első három helyezettje részt vehetett egy Motown-meghallgatáson. Annak ellenére, hogy a csapat nem nyert, egy tanár eljuttatta őket a meghallgatásra. A fiatalok teljesen lenyűgözték a Motown vezetőit, akik közölték a lányokkal, hogy saját dalokat kell írniuk.

Dobbins barátja, William Garrett írt egy bluesdalt, amelyet az énekesnő végül popszámmá alakított. A dal egy lányról szólt, aki türelmesen vár a barátja leveleire. Dobbins azonban még a dal felvétele előtt – édesanyja betegsége, na meg apja tiltása miatt – elhagyta az együttest.

A michigani The Marvelettes eredetileg Wanda Young nélkül alakult. A Motown Records vezetője, Berry Gordy 1961-ben leszerződtette a bandát, végül pedig Youngot tette be a másik énekesnő helyére a lányegyüttesbe. A Please Mr. Postman alig egy hónnappal később debütált, a lányok ezután pedig sorra ontották a slágereket.

Wanda Young több dalban is (My Baby Must Be A Magician és Don’t Mess With Bill) szólóénekes volt: Gladys Hortonnal közösen töltötték be a vezető vokalista posztját. Az együttes több mint 20 olyan kislemezt adott ki, amely végül slágerlistás lett.

Az öt taggal induló, később kvartetté, majd trióvá fogyatkozó együttes 1970 körül feloszlott. A feloszlás évében Wanda Young felvett egy albumot, amelynek producere Smokey Robinson, a Miracles frontembere volt. A háttérvokálokat a The Andantes lánycsoport énekelte fel. Az album The Return of the Marvelettes címmel jelent meg, és The Marvelettes-albumként került forgalomba, valójában azonban Wanda Young szólóprojektje volt.

(Borítókép: A The Marvelettes együttes énekesei, L-R Katherine Anderson, Wanda Young és Gladys Horton 1965-ben. Fotó: James Kriegsmann / Michael Ochs Archives / Getty Images)