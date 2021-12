Orvos-Tóth Noémi: A sírás néha segít, a könnyek tele vannak adrenalinnal

Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus három éve írta meg pszichológiai bestsellerét, az Örökölt sorsot, amely a kiadása óta letaszíthatatlan az eladási toplistákról. A könyv a transzgenerációs öröklés titkaiba vezet be, vagyis rávilágít arra, hogy felmenőink traumái, feldolgozatlan félelmei, kapcsolati törései még a halálukkal sem enyésznek el, hanem bennünk élnek tovább, érdemes ezért tágabb perspektívából szemlélni elakadásainkat. Ezét ha szeretnénk megszabadulni kínzó tüneteinktől vagy megváltoztatni zavaró viselkedési és érzelmi mintáinkat, fel kell tárnunk családunk múltját. Erre buzdít Orvos-Tóth Noémi bestsellerében, majd a kérdést tovább árnyalja új könyvében, a Szabad akaratban.

Orvos-Tóth Noémi: Nincs következmények nélküli élet, ahogy traumák nélküli ember sem

Ebben sorra veszi azokat a tényezőket, amelyek a párkapcsolataink alakulására hatnak, meghatározzák a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják a testi-lelki egészségünket és előrevetítik, hogyan reagálunk a nehézségekre.

A kérdés mindig az, hogy szabad akarattal mekkora változást érhetünk el, és hogyan teremthetünk magunknak olyan életet, amely a leginkább megfelel az elképzeléseinknek

– vélekedik a pszichológus.

Orvos-Tóth Noémivel a Sunday Brunchban szót ejtünk az ő családi karácsonyaikról, közben a képzelet szárnyán Karcagra utazunk, és szinte látjuk a plafonig érő karácsonyfát, amelyet kisvasút robog körbe. Ez jut eszébe elsőnek a különleges ajándékok sorából, majd feleleveníti azt a kézmelegítős, nyakba akasztható szőrmuffot is, amely a századelős karácsonyok hangulatát csempészte a nyolcvanas évekbe.

A beszélgetésből kiderül, ő mivel ajándékozza meg magát alkalomadtán. Azt mondja, ilyenkor irány a szauna, hogy kiizzadja magából a stresszt. A sírás ugyanilyen jót tesz, attól sem szabad félnünk, a könny ugyanis kortizollal, adrenalinnal van tele. Ha azt érezzük, mindjárt elsírjuk magunkat, hagyni kell, hiszen ilyenkor a stressz is távozik. „A masszázst is szeretem, a bőrünk kifordított idegrendszerként is felfogható, ha simogatnak vagy masszíroznak, az oxitocint szabadít fel, pozitív hormonális változást eredményez, ami ugyancsak csökkenti a stresszt.”

A szakembertől megtudjuk, hogy egy családi ismerős hatására lett pszichológus, de csak két évtizede műveli a szakmát, a családi vállalkozás, amely hidegen sajtolt növényolajprések kereskedelmével foglalkozott és foglalkozik ma is, elszólította. Noémi harmincévesen ült be az iskolapadba, ahol korán felkeltette az érdeklődését mostani területe, a transzgenerációs traumák, ami nem új keletű, már a Bibliában is megjelenik, a tízparancsolatban:

Megbüntetem az apák vétkeit a fiakban harmad- s negyedíziglen.

A fenti idézet üzenete az, hogy nincs következmények nélküli élet, ahogy traumák nélküli ember se. Érzelmi átdolgozással szállhatunk harcba a traumákkal, illetve számolhatjuk fel az örökséget. „Az érzelmi önszabályozás kialakítása viszont kőkemény és hosszú munka” – ismeri el a beszélgetés egy pontján a pszichológus. A beszélgetés podcast és videós podcast formájában is elérhető.

A Sunday Brunch korábbi vendége volt Kajdi Csaba, Cyla, ahogyan Tornóczky Anita, a Konyhafőnök VIP idei nyertese is.