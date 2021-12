Filmet készített Bethlen István grófról az általános iskolai töritanár

Mint erről már korábban hírt adtunk, Märle Tamás társaival 2020-ban hozta létre az Autentika Művészeti Műhely Alapítványt. Történelmi animációs filmeket készítenek fiatalok számára. A Trianon-emlékévben a Magyarországot szétszakító 1920-as békediktátumot választották témául.

Második animációs sorozatuk főszereplője Hunyadi János, a XV. század első felének meghatározó európai hőse lett.

A Hunyadi-animáció idén tavasszal került fel a világhálóra, azóta több, mint kétszázezren töltötték le. Tanároktól és diákoktól is jó visszajelzéseket kaptak. Még a terület egyik legismertebb szakértője, a Hunyadiakról szóló regényfolyam szerzője, Bán Mór is több részt megosztott belőle saját internetes oldalán.

Az erdélyi gróf, aki feltámasztotta Magyarországot

Ezúttal ismét egy kivételes magyar történelmi személyiség, Bethlen István életét és munkásságát dolgozták fel. Az erdélyi gróf 1921-től 1931-ig tartó kormányfői időszakában sikerült a trianoni csapás után életképtelennek tűnő országot működő, élhető, európai szinten is jelentős nemzetté formálni.

A miniszterelnök - Bethlen István élete, gondolkodása és tettei

című sorozatot Märle Tamás írta, szerkesztette.

A szerző az Indexnek elmondta, hogy nemcsak a kettős évforduló miatt dolgozták fel Bethlen gróf életét és politikai munkásságát – száz éve nevezték ki miniszterelnöknek és 75 éve hunyt el –, hanem azért is, mert a XX. század nem bővelkedik magyar sikertörténetekben, ám Bethlen politikai életműve ilyen szempontból is kivétel.

A Trianon utáni reménytelennek tűnő helyzetben bízta meg Horthy Miklós kormányalakítással Bethlent, aki tíz évig szolgálta hazáját miniszterelnökként.

Ezidő alatt sikerült átszervezni, gazdaságilag talpra állítani a területének, ásványi kincseinek, termőföldjének, vasúti hálózatának túlnyomó részétől megfosztott országot. A Bethlen-korszaknak nevezett időszakban véghez vitt egészségügyi, oktatási reformok is történelmi jelentőségűek.

Külpolitikusként enyhített az ország nemzetközi elszigeteltségén, belpolitikájában pedig a szélsőséges irányzatok megfékezése, a közös cél érdekében létrehozott egységre való törekvés volt meghatározó.

Ellentmondásos tény, hogy kormányra lépése után is érvényben maradt az elődje, Teleki Pál miniszterelnöksége idején hozott, numerus clausus-törvény. Az is tény viszont, hogy ő volt kormányon, amikor 1928-ban hatályon kívül helyezték a törvény egyetemi hallgatók közötti zsidóság számarányára vonatkozó kitételét.

A németek és az oroszok is féltek tőle

Bethlen egyértelműen ellenezte a politikai közeledést a hitleri Németországhoz, a 2. zsidótörvény megszavazásakor pedig lemondott képviselői mandátumáról. Ellenezte Magyarország háborúba lépését, a britek, később a szovjetek felé való közeledést szorgalmazta.

1944-ben ő is szerepelt azon politikusok között, akik felszólították Horthy Miklóst a budapesti zsidóság deportálásának leállítására.

A német megszállás után első helyen szerepelt a Gestapo letartóztatási listáján, ezért bujkálnia kellett. A szovjet megszállás idején először házi őrizetben tartották, majd a Szovjetunióba hurcolták. Egy moszkvai börtönben halt meg 1946 október 9 -én. Tömegsírba temették.

Märle Tamás idén februárban kezdett hozzá a nyolc részes filmhez tartozó anyag gyűjtéséhez. A szövegeket olyan, a korszak elismert szakértőinek számító történészek munkáira támaszkodva írta meg, mint Romsics Ignác, Paksa Rudolf, Ujváry Gábor és Ungváry Krisztián. Ezúttal is kiemelkedően fontos szempont volt számára, hogy munkája történelmi hitelességéhez ne férhessen kétség.

A sorozat egyik nagy erénye, hogy korabeli fotókkal és eredeti mozgóképekkel illusztrálja az eseményeket. A történelmi ismereteken túl is izgalmas képeken, filmeken látni, hogy is nézett ki Budapest, milyen volt Magyarország száz évvel ezelőtt. Arcot kapnak a politikusok, látjuk azokat az épületeket, amiket örökre elpusztított a háború, megnézhetjük, mi állt száz évvel azelőtt azokon a helyeken, ahol nap mint nap megfordulunk.

Märle Tamás továbbra is a tanítás mellett készíti videóit. Most tart egy kis szünetet, de ősztől új munkákkal jelentkezik alkotó csapatával. Úgy gondolja, hogy a középkori magyar történelem szereplőit szeretné közelebb hozni a diákokhoz. Olyan európai szinten is kiemelkedő magyar uralkodókat, vezetőket, akikre érdemes emlékeznünk, mert joggal lehetünk rájuk büszkék.

(Borítókép: Gróf Bethlen István 1935 körül. Fotó: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)