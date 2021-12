Nyolcezer évig nem hagyhatja el Izraelt egy ausztrál férfi

Egy ausztrál állampolgár nyolcezer évig nem utazhat ki Izraelből, ha nem fizet ki visszamenőleg 1,8 millió font (800 millió forint) gyerektartást – írja a Guardian.

Noam Huppert 44 éves kémikus, aki egy izraeli gyógyszercégnél dolgozik. Egy családjogi ügyben úgy határozott a bíróság, hogy 9999. december 31-ig a férfi kiutazási tilalom alá esik.

A bíróság ítélete szerint Huppertnek ötezer sékelt (ötszázezer forintot) kell fizetnie havonta mindkét gyermeke után, amíg el nem érik a 18 éves kort. Valószínűleg azért írták az ítéletbe a 9999-es évet, mert ez volt a legnagyobb szám, ami beírható volt az online rendszerbe.

A férfi volt felesége, aki izraeli állampolgár, 2011-ben tért vissza az országba, amikor a gyerekek három hónaposak és ötévesek voltak. Huppert 2012-ben érkezett Izraelbe, és nyolc éve, a bírósági ítélet óta semmilyen indokkal nem hagyhatja el az országot.

2013 óta be vagyok ide zárva, azok egyikeként, akiket az izraeli „igazságügy” csak azért ítélt el, mert izraeli nőt vett feleségül. Azért szólalok meg nyilvánosan, hogy segítsek azoknak, akik szintén átélhetik ezt a szó szerint életveszélyes dolgot

– mondta el Huppert.

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának kiutazási tanácsai között szerepel az is, hogy az izraeli „polgári és vallási bíróságok gyakorlatban is kihasználják azt a lehetőségüket, hogy egyes személyeknek, akár nem helyi állampolgároknak is megtiltják a kiutazást az országból, amíg nem rendezik adósságukat, vagy az ellenük folyó jogi eljárások le nem zárulnak”.