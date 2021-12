Megnevezték, ki kapta idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt

A Vígszínház legendás színésznője, Ruttkai Éva (1927–1986) emlékére a lánya, Gábor Júlia alapította a díjat 1986-ban. A Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész aláírásával díszített emlékgyűrűt minden évben születésének évfordulója alkalmából, december utolsó hetében adják át annak a művésznek, aki abban az évben a társulat szerint a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta. A társulat az adott naptári évben bemutatott előadások alapján egy titkos szavazáson ítéli oda a díjat. A gyűrűt a Vígszínház bármely művésze megkaphatja, akár többször is.

Idén Gyöngyösi Zoltánnak a Szerelmek városa című előadásban nyújtott alakítását ismerte el az emlékgyűrűvel a színház társulata.

A fiatal művész a produkció főszereplőjeként érzékeny játékával, finom gesztusaival és lenyűgöző mozgáskészségével varázsolja el a közönséget.

Gyöngyösi Zoltán 1991-ben született Debrecenben. 2012-ben az Ady Endre Gimnáziumban érettségizett, majd 2017-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett diplomát. A 2017–2018-as évadot a Szegedi Nemzeti Színházban töltötte. 2018-ban csatlakozott a Sztalker Csoporthoz, szintén ebben az évben lett a Vígszínház tagja.

Játszik Shakespeare Lóvátett lovagok című komédiájában, a Kinek az ég alatt már senkije sincsen című előadásban több szerepben is kiváló alakítást nyújt, ahogy A diktátorban is bravúros ügyességgel formál meg több karaktert. Akrobatikus képességeit Horváth Csaba Baal-rendezésében kamatoztatta, a Liliomban pedig magával ragadó volt az Első detektív szerepében. A nagy Gatsby-ben megrendítő hitelességgel jeleníti meg George Wilson sorsát, egy kisember tragédiáját, míg A Nyugat császárában szeretetreméltó esetlenséggel és humorral ábrázolja a főhősnő kikosarazott kérőjét. Alakításával 2020-ban elnyerte „A kiscsillag is csillag” díjat. Tehetségét 2021-ben Junior Prima Díjjal ismerték el.

A színésznő aláírásával díszített Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel elsőként, 1987-ben Tordy Gézát jutalmazta a társulat. Ugyanebben az elismerésben részesült még Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László, Kaszás Attila, Eszenyi Enikő, Lukács Sándor, Tábori Nóra, Jánoskúti Márta, Kútvölgyi Erzsébet, Igó Éva, Börcsök Enikő, Alföldi Róbert, Hajdu István, Csőre Gábor, Harkányi Endre, Rajhona Ádám, Danis Lídia, Epres Attila, Reviczky Gábor, Hegyi Barbara, Venczel Vera, Bata Éva, Fesztbaum Béla, Csőre Gábor, Péter Kata, Wunderlich József, ifj. Vidnyánszky Attila, Szilágyi Csenge és Kern András.