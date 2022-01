A WandaVision volt 2021-ben a torrent-oldalakon legtöbbet letöltött tévéműsor. A népszerű Disney+ sorozat a Mandalorian szériát taszította le a kalózok építette trónról amely tavaly vezette a listát. A második helyen a Loki végzett, ami szintén Marvel produkció, a bronzérem pedig a Netflixes Vaják nyakába került – derül ki a TorrentFreak év végi összegzőjéből.

A listát több egymást követő évben a Trónok harca vezette, de a sorozat vége az uralkodó első hely elvesztését is jelentette.

A WandaVision zökkenőmentesen vette át a Marvel-sorozatok által uralt lista első helyét. A széria a Disney+-on és a kalózoldalakon is sikert aratott, minden egyes epizódot több milliószor töltöttek le a nézők.

A Sólyom és a Tél Katonája a negyedik lett a legtöbbször illegálisan letöltött sorozatok listáján, de nem sokkal maradt el a dobogó harmadik helyétől.

Persze a torrent-forgalom nem tükrözi teljes egészében a nézettségi adatokat, főként, hogy azok a sorozatok, amik évadpakkban kerülnek fel, azaz nem hetente debütálnak, nem növelik epizódonként a letöltéseket. Így történhetett meg, hogy A nagy pénzrablás, illetve a Squid Game nem kapott helyet a tízes listán.

Ám az egyértelműen kijelenthető, hogy a Disney és a Marvel Studios az ínséges pandémia uralta 2020-as év után még ennyi letöltés mellett is sikeres évet zárt. Mind a sorozatok, mind pedig a filmek terén termékeny időszakot tudhatnak maguk mögött, amit a rajongók szerencsére nem csak az illegális letöltésekkel jutalmaztak. A Pókember: Nincs hazaút a világjárvány kezdete óta bemutatott filmek közül, bevétel tekintetében elsőként lépte át globálisan az egymilliárd dollárt, pedig a film év végén debütált.

A TorrentFreak top 10-es listája a következőképp alakult:

1. WandaVision

2. Loki

3. Vaják (The Witcher)

4. A Sólyom és a Tél Katonája (The Falcon and the Winter Soldier)

5. Sólyomszem (Hawkeye)

6. What if...?

7. Alapítvány (Foundation)

8. Rick és Morty

9. Arcane

10. Az Idő Kereke (The Wheel of Time)

(Borítókép: WandaVision. Fotó: IMDB)