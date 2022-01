Volt, hogy csúszott miatta az egész produkció, de a tökéleteset akarta

„Egy szinkronszerepet ugyanúgy meg kell fejteni, ugyanúgy fogást kell találni rajta, mint egy színpadi szerepen a próba során. Apróságokon múlik, hogy vissza tudjuk-e adni az adott figurát, egy apró félmosoly is többletjelentést hordozhat a szöveghez képest” – véli Csőre Gábor, aki ugyanannyira szereti Eric Cartmen hangját szinkronizálni a South Parkból, mint Jake Gyllenhaalét az Éjféli féregből vagy Joaquin Phoenixét a Her ( A nő ) című filmből.

A legnehezebb számára a Tornatore A csillagos ember című filmjében szereplő pásztor hangja volt, amit újra és újra fölvetetett, megcsúsztatva az egész produkciót, mert még nem érezte tökéletesnek.

Megbízom a szinkronrendezőkben, de néha késhegyig menő csatákat vívunk például Tabák Katával, mert lehetnek fordítási hibák, szituációs félreértések, és van, hogy másképp értelmezzük azt, amit látunk vagy hallunk.

Nyelvi megőrző szerep

Csőre szerint a nagy színészek, akiknek a hangjukat kölcsönzik, tele vannak titkokkal, bonyolultabban, sok apró különleges eszközzel játszanak, és ez a kiismerhetetlenség teszi bonyolulttá a szinkronizálásukat is.

Meg kell fejteni ezeket a titkokat, egyébként egysíkú marad a magyar szinkron, sérül a szerep.

Két olyan esetre emlékszik, amikor nem feküdt neki a szinkronszerep: az egyik egy Ben Affleck-film volt, a Túlélni a karácsonyt (a kétszeres Oscar-díjas színész magyar hangja általában Széles Tamás), a másik pedig a Joker című filmben a Joaquin Phoenix magyar hangjára kiírt casting volt, amikor mindent beleadott, de érezte, hogy Rátóti Zoltán attitűdje sokkal jobban illett ehhez a szerephez. „Amit a Herben meg tudtam csinálni, azt itt nem. De a nagy színészeket nem is lehet egy szinkronhanggal lefedni.”

Csőre szerint nagy veszteség lenne, ha nem készülnének magyar szinkronok, mert nyelvi megőrző szerepük van: a beszélt nyelv lenyomatai beépülnek a szinkronba.

A gyerekfilmek értelmezhetetlenek lennének enélkül, és egyáltalán nem biztos, hogy ez segítené a nyelvtanulást, annál is inkább, mert csupán a filmek 30 százaléka angol nyelvű. A sok beszédre épülő vígjátékoknál pedig a feliratot olvasva elcsúszik időben az elhangzó és a kiírt poén, s ha nem tudjuk követni a történetet, csorbul a művészi érték.

Angolul persze meg lehet tanulni angol nyelvű tartalmakat nézve, de itt művészi teljesítményről beszélünk, nem nyelvleckéről.

Legendás szinkronok

Nem is beszélve arról , amikor a szinkron ad hozzáad az eredeti alkotáshoz, hogy csak Frédit és Bénit említsük a Romhányi József rímeiben beszélő Csákányi László és Márkus László hangján. Ugyanígy őrzik a filmek Bubik István, Selmeczi Roland, Kaszás Attila vagy a közelmúltban elhunyt Józsa Imre hangját is. „A Forest Gumpot meg lehet nézni eredetiben is, de minek, ha megvan Bubik István hangján” – mondja Csőre Gábor.





A Magyar hangja...című egész estés dokumentumfilm tisztelgés szeretne lenni a legendás magyar szinkron és a szinkronszakma előtt. Csőre Gábor mellett megszólal benne többek között Szacsvay László, Csankó Zoltán, Gáti Oszkár, Hevér Gábor, Kálid Artúr, Nagy Ervin, Pogány Judit, Seszták Szabolcs, Stohl András és Zsigmond Tamara, valamint olyan legendás szakemberek, mint Dallos Szilvia és Haber Ferenc. A Vertigo Média gyártásában készülő film rendezője Csapó András. Az alkotás várhatóan ősszel kerül a mozikba.

(Borítókép: Csőre Gábor a Pesti Színházban 2014. április 2-án. Fotó: Kallos Bea / MTI)