Klasszikus párkapcsolati helyzetet helyez középpontjába az Átrium Színház kisfilmje, a Lakatos Péter rendezte Szabadulószoba, mely a covid alatti kényszerkaranténban játszódik, amikor is egy ideje már együtt élő fiatal pár szembesül azzal, hogy a monogámia egyeseknél biológiailag nem kivitelezhető. A felállás annyiban is klasszikus, hogy ez jelen esetben is a férfi.

Brasch Bence és Hartai Petra egymásra hangolt, érzékletes játékára építő alkotás nevezhető szembenézésfilmnek és karanténfilmnek is, mely azt az evidens, mégis soha meg nem válaszolható kérdést feszegeti, lehetséges-e a hűség, és ha nem, akkor lehetséges-e a kizárólagosságot feltételező érzelmi intimitás, mi megengedhető egy párkapcsolatban és mi nem, min lehet változtatni, min nem, és mi jelent szakítást, véget.

Ez csak egy film. Rövid és egyszerű. A karakterei átlagosak. A konfliktusban sincsen semmi különleges, bárkivel előfordulhat. Minden és mindenki ismerős. Hétköznapi. De vajon akkor miért fáj ennyire? Miért szenvedek úgy, mint egy gyerek, akinek elvették a játékát? Vajon mindenkit ennyire kínoz, vagy csak velem van a baj? Nem tudom. Azt tudom, hogy te az enyém vagy, én pedig a tiéd. Tudom, hogy amíg ez így van, nem érhet baj. Kik vagyunk, ha már ebben sem lehetünk biztosak?

– áll a film ajánlójában, mely a párkapcsolati alapkérdésen túl az identitás, az én határainak kérdését is feszegeti. A film furcsa, nem feltétlenül az előzményekhez kapcsolódó vége talán magyarázatot adhat a kérdésre, ugyanakkor nyitva is hagyja, mi is lenne a folytatás.

Az Átrium és a Kultúrbrigád produkciójában, mely Lakatos Péter első rendezése, feltűnik Mucsi Zoltán és Molnár Piroska is, utóbbi csak félreismerhetetlen hangjával, ezúttal a jóságos, mindig megértő anya szerepében, telefonon keresztül. Molnár Piroska még telefonon keresztül is úgy van jelen, hogy nemcsak hangja, de jelenléte is körbeölel.

A két színész játékára épülő, egyetlen térben játszódó, kamarajellegű dráma január 9-éig, egyfajta ünnepi ajándékként kedvezményesen, ezer forintért elérhető.

