A pigmentek is látszanak Rembrandt festményének virtuális változatán

Az Éjjeli őrjárat, a XVII. századi holland festészet aranykorának egyik leghíresebb alkotása Amszterdamban található, és 31 személyt, a holland polgárőrség egy osztagát ábrázolja. Rembrandt ismerten dinamikus színei, kifejező arcai miatt az Éjjeli őrjárat a művészettörténet egyik legtöbbet elemzett képe.

Az eredeti vászon 379,5 x 453,5 centiméter, amelyen szabad szemmel jól megfigyelhetjük, hogy még a polgárőrök ruháját díszítő apró gyöngyökön visszaverődő fényt is megjelenítik a festő részletes ecsetvonásai.

A széltől is óvni kell

Az 1642-ben készült kép azonban igen sérülékeny. Ennek egyik oka az, hogy a Rijksmuseum hosszú felújítása (2003–2013) alatt a festmény ideiglenes galériába került, és a vászon meghajlott. A mű ráadásul jelenleg sem látható élőben, mert a múzeum a koronavírus miatt zárva tart.

Mivel a XVII. századi remekművet még a tudományos vizsgálatoktól is féltik, illetve annak érdekében, hogy a szakembereken kívül a nagyközönség számára is elérhetővé tegyék az élményt, a múzeum vezetői a digitalizálás mellett döntöttek.

Azonban egy ilyen hatalmas képet megfelelő minőségben befotózni kivételes technikát igényel. A 717 gigapixeles projekten a Rijksmuseum kutatócsapata dolgozott, olvasható a múzeum hivatalos oldalán.

A teljes képhez 8439 részfelvételt készítettek száz megapixeles Hasselblad H6D 400 MS kamerával. A részleteket mesterséges intelligenciát használva szőtték újra egésszé.

Minden egyes pixel hét mikrométeres területet jelent, ami lehetővé teszi, hogy az Éjjeli őrjárat szereplőinek szeme a múzeum weboldalán is úgy csillogjon, mintha élőben, közelről néznénk a festményt.

A kép digitális verziója, a világ egyik legnagyobb felbontású reprodukciója bárki számára elérhető ezen a linken. Ha belenagyítunk, láthatjuk még a pigment részecskéit is. A remekművet mostantól a tudósok is anélkül tanulmányozhatják, hogy az eredeti sérülne. Januártól a Rijksmuseum megkezdi a festmény renoválását, így az egy rövid időre nem lesz látható. Hétfő óta azonban az Éjjeli őrjárat digitális változata bárki számára elérhető a múzeum weboldalán, és akár otthon is elmerülhetünk a festmény részleteiben.

(Borítókép:Látogatók nézik a Rijksmuseumban [Rijksmuseum Amsterdam], Hollandia nemzeti múzeumában Rembrandt Harmenszoon van Rijn [1606–1669] holland festőművész 1642-ben készült, Éjjeli őrjárat című festményét.Fotó:Balaton József / MTI)