Kiemelt beruházásként épül új cirkuszközpont

A kiemelt beruházássá nyilvánított Nemzeti Cirkuszművészeti Központ projekt részeként egy új, modern cirkuszépület és artistaképző is épül, utóbbit egy hajdani mozdonyhangárból alakítják át.

Ahogy arról korábban az Index is hírt adott, elkezdődött a XIV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, amelynek nyitóprogramja a Cirkuszépületek Európában című nemzetközi tudományos konferencia. A rendezvényen az Építészfórum beszámolója szerint szó volt a jövőben felépíteni tervezett Nemzeti Cirkuszművészeti Központról is: a kiemelt beruházássá nyilvánított projektet a Szépművészeti Múzeum Barokk Csarnokában mutatták be.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a megnyitón többek között arról beszélt, hogy Kelet-Európa cirkuszművészeti központjában, Budapesten létjogosultsága van az új, modern cirkuszépületnek, amelynek makettje ugyancsak szerepel a konferenciát kísérő kiállításon. Azt, hogy a cirkuszművészek továbbképzését szolgáló Artistaképző Intézet rövidesen elkezdődő beruházását nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítették, az államtitkár szerint nemcsak a beruházás célja és nagyságrendje indokolja, hanem Magyarország előkelő helyezése ebben a művészeti ágban.

Közel egy éve jelentették be, hogy egy romos épületet, egy hajdani mozdonyhangárt alakítanak át artistaképző iskolává a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ projektjének első lépéseként. A beruházás részeként a Nyugati pályaudvar mellett, az Eiffel tér–vasúti pálya–Ferdinánd-híd–Podmaniczky utca által határolt terület egyik részén fog megépülni a cirkusz, a másik felében valósul meg a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola. A fejlesztés célja, hogy egy világszínvonalú művészeti, oktatási és kulturális központ jöjjön létre Budapesten.

(Borítókép: Fekete Péter kultúráért felelõs államtitkár a fesztivál szervezőbizottságának elnöke beszédet mond a Cirkuszépületek Európában című konferencia és kiállítás megnyitóján a XIV. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál nyitórendezvényén a Szépművészeti Múzeum Barokk Csarnokában 2022. január 11-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)