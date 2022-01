Mértékadó történetek és kimagasló teljesítmények az idei Highlights of Hungaryn

Miniagyat és miniszívet létrehozó magyar startup, a fiú, akinek az ötletét piacra dobja a LEGO, a fotózás Uberje, egy gyermekotthon és egy fiatal olimpikon is jelölt az idei Highlights of Hungaryn. Az oktatóműsortól a divatszakmáig már mindenhol fontosak a környezetbarát, felelős gondolatok – az idei jelölésekben ez a szempont is tükröződik.

Határon innen és túl gyűjtötték az idei nagykövetek a Highlights of Hungaryra a szerintük legkiválóbb, legszerethetőbb történeteket, amelyekre mindenki büszke lehet. Egyetlen mérce volt csupán: a kiválóság, amely példaként szolgálhat. A Highlights of Hungary Hass, alkoss, gyarapíts! felkiáltással kereste – kategóriák nélkül – 2021 legkiválóbb magyar teljesítményeit, hogy díjazza és bemutassa a nagyközönségnek. Ahogy tavaly, úgy idén is két-kétmillió forintot kapnak a díjazottak.

Kategóriák nélkül, a legmagasabb minőségben

A Highlights of Hungary hagyományaihoz hűen idén sem állít fel kategóriákat, ám ez nem jelenti azt, hogy a jelöltek között nem képviseltetnék magukat a legkülönfélébb területek; civil szervezetek, sportolók, üzleti, tudományos és kulturális eredmények is felkerültek a jelöltlistára.

A Tulipán Gyerekotthon már húsz éve működik, több száz súlyosan bántalmazott gyereknek adtak esélyt a jobb életre: itt nemcsak otthont, hanem szeretetet is kaptak, hiszen enélkül a gyermekkor nem lehet az igazi. „A kiváló emberi teljesítményt leginkább abból a szempontból emelném ki, hogy Bartha József református lelkész és családja anyaországi és romániai pénzügyi támogatások nélkül viszik az otthont, így kénytelenek voltak hosszú távú megoldást találni a fenntartásához. Idén fejeztek be hitelből szintén Holtmaroson egy beruházást, amely egy idősek otthona, ennek bevételéből stabilan tudják majd finanszírozni a gyerekotthont – áll Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers Company alapítójának méltatásában. – A gyermekotthon idén lett húszéves, az idősotthon befejezése és a mögötte álló üzleti modell pedig példaértékű és egyedi, sok más szociális intézménynek adhat mintát.

Céljuk, hogy olyan rendszert hozzanak létre, amelyben a magányos idősek fogadott unokákra, a fiatalok pedig nagyszülőkre találnak.”

A tokiói olimpián az egész világ megismerhette a fiatal magyar tehetséget, Vas Kata Blankát, akit idén a csapata jelölt a díjra. „A fiatal sportoló egy Magyarországon gyenge gyökerekkel és kevés támogatottsággal rendelkező sportágban ért el páratlan sikereket: 2021-ben minden idők legjobb magyar helyezését elérve negyedik lett az országúti kerékpáros világbajnokság női mezőnyversenyében, emellett a tokiói olimpián mountain bike-ban negyedik, az Európa-bajnokságon pedig az U23-as mezőnyversenyben ezüstérmes lett” – áll a csapat méltatásában.

Üzleti és tudományos történetek a jelöltek között

Az idei jelöltek között kiemelkedő üzleti és tudományos történeket is találni, többek között az Appercell Biotech nevű magyar startupét: alapítói élő szervezeteket másolva teszik gyorsabbá és hatékonyabbá a gyógyszerfejlesztést. A startupra már a befektetők is felfigyeltek, 2021-ben ötszázmillió forintot kaptak a fejlesztők. „Nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek, amelynek során miniagyakat és -szíveket hoznak létre. Olyan teljesítmény ez, amelyre méltán lehetünk büszkék” – áll Margaret Ann Dowling méltatásában.

Az üzleti megoldások között szerepet kapott egy gazdasági vállalkozás, a Plante Budapest, amelyet pár éve indított két fiatal lány. „Már nemcsak önálló üvegházzal rendelkeznek, hanem idén előrukkoltak egy saját kaspótermékcsaláddal is, ami hazai gyártásban készül, és már öt országban folyik az értékesítése. Tipikusan jó példa arra, hogy kellő elszántsággal mire lehet képes akár egy ilyen mikrovállalkozás is” – méltatja őket Trellay Levente, a Konyha, valamint a Telep Galéria és Klub tulajdonosa, a 100Sparks egyik kitalálója, a Budapest Bägel alapítója.

Néha a kreativitás legjobbjainak is kell egy kis segítség:

a LEGO sosem volt híján az ötletes megoldásoknak, ám Fehérvári Donát csocsóasztaltervét annyira megkedvelte a cég, hogy úgy döntöttek, világszerte forgalomba kell kerülnie.

„A legóépítés mára önálló versenyszám lett, Donát ötlete pedig egészen a gyártósorig mutat, mert ötlete nyomán a LEGO hivatalos, világszerte forgalomba kerülő készletet indít” – méltatja Donát munkáját Mádai Vivien televíziós műsorkészítő.

A szabadúszó fotósok élete nem könnyű, de Volom Sári startupja, a Photon rajtuk is segít. Az általuk fejlesztett oldalon lényegében minden alkalomhoz lehet profi fotóst találni, legyen szó egy sima portréfotózástól az épületfotózáson át az esküvőkig. „A Forbes 30 sikeres magyar 30 alatt nevű listáján is szereplő startup 2021-ben kapott egy olyan 180 milliós befektetést, amivel a külföldi terjeszkedés is megindulhatott. Jelölésem oka a női vállalkozások és női teljesítmények támogatása” – szerepel Trunk Tamás méltatásában.

Kizöldült a jelöltlista, egyre trendibb a fenntarthatóság

Idén az előző évekhez képest sokkal hangsúlyosabban jelentek meg azok a szereplők, akik tevékenységükkel valamilyen formában a környezetünk védelméhez is hozzájárulnak. Van itt fenntarthatóságra nevelő tévéműsor, madáratlasz, hulladékból dolgozó kortárs művészeti alkotások, környezetbarát ruhastylist és apró családi vállalkozás is.

„A Zöldgömb a Vajdaság első környezettudatosságra nevelő gyermekműsor-sorozatát 2021 májusában az RTV 2-es csatornáján indította útjára Gazsó Orsolya, a produkció ötletgazdája, gyártója és rendezője. A műsor szembesíti a fiatalokat fogyasztási szokásaik árnyoldalaival,

hétről hétre játékosan kutatja a lehetőségeket a műsorban szereplő gyerekekkel, hogyan védhetjük meg mindannyiunk életterét, a Földet.

Minden adásban a fenntarthatóság kerül fókuszba, mégpedig úgy, hogy kézműves-foglalkozásokon és izgalmas beszélgetéseken keresztül rávilágítanak, miként lehet a hulladékra nyersanyagként tekinteni és hogyan lehet a régiből újat varázsolni” – áll Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítójának méltatásában.

Trellay Levente a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madáratlaszát jelölte. „Közel tízéves előkészítés, tervezés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás és -elemzés, írás, lektorálás után jelent meg Magyarország madáratlasza 2021. szeptember végén, amely a 2019-es év végéig hazánkban természetes módon előfordult 420 madárfaj állományáról, elterjedéséről, állományváltozásáról és természetvédelmi helyzetéről rendelkezésre álló ismereteket foglalja össze.”

„Az Aztakeservit fő célja a kizárólag hulladékból készült szemétszobrok elkészítésével, hogy felhívja a figyelmet az újrahasznosítható hulladékokra, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás mechanizmusára – ezt már Gém Péter, a Dorko márka és a Dorko Vakvezető Kutyakiképző Központ alapítója írja méltatásában.

A tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos magatartás egyéni felelősség,

amelyre a tevékenységük során szemléletformáló túrákon, sporton és az említett művészeti alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet.”

Margaret Ann Dowling pedig így érvel: „Lendvai Lilla ruhastylist fenntarthatóságra, divatra és stílusra építő concept store-t nyitott Szentendrén Ruha. The Recycled Fashion Store néven, amely a megunt, nem hordott, minőségi ruhák és kiegészítők értékesítésével hozzájárul a fenntarthatósági trendhez és ideológiához.”

Az idei nagykövetek a Highlights of Hungary csapata – Oláh Zsanett, Pintér-Tomka Emese, Böszörményi-Nagy Gergely, Remete Tibor – mellett Trunk Tamás, Bagossy Norbert, Gém Péter, Mádai Vivien, Trellay Levente, Margaret Ann Dowling, Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé Zsuzsa, Nagy Viktor és Nagy Anna.

A szavazás február elején indul, és két hétig tart, a díjátadó február 24-én lesz, a járványhelyzetre való tekintettel online.

