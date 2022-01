Mit tehet egy fiatal, ha egy nála korosabb férfi vissza akar élni a hatalmával?

Már a Pinceszínházban is láthatók a Freeszfe produkciói. Székely Kriszta és Máté Gábor osztályának vizsgaelőadásában egy diáklány kerül rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe az igazgatói irodában. Mit tehet egy fiatal, ha egy nála korosabb, nagyobb tekintélyű, jó pozícióban lévő férfi vissza akar élni a hatalmával?

Mint azt megírtuk, a Marczibányi Téri Művelődési Központ ad helyet a Freeszfe Egyesület Don Giovanni című előadásának: a fiatal színművészek és zeneakadémisták részvételével színpadra állított darab a leírás szerint fiatalos nézőpontból mutatja be ezt a gátlástalanságokban, hazugságokban és átverésekben gazdag világot.

SZFE-s és freeszfés hallgatók együtt

A Marczi további két freeszfés előadásnak is helyet ad: január 23-án mutatják be Székely János Caligula helytartója (párbeszéd egy részben) című darabját. Caligula, a római császár elrendeli, hogy vigyék be a birodalmi istenvallást jelképező aranyszobrát a zsidók jeruzsálemi főtemplomába. A parancsot a császár helytartójának, Petroniusnak kell végrehajtania, aki Barakiással, a zsidó főpappal találja szemben magát.

De vajon képes-e a hit és az érvek ereje megrendíteni a hatalom és a rend szilárd természetét?

A térre zsidók gyűlnek, negyvenezren. Már csak egy kérdés maradt Petronius számára: megsemmisíteni egy egész népet, csak hogy a császár óhaja teljesüljön, vagy megtagadni a parancsot, vállalva ezzel a biztos halált? Az előadás fiatal alkotócsapata végzett és jelenlegi színművészhallgatókból áll az SZFE-ről, a Freeszféről és Kaposvárról.

Ismert színészek

Január 30-án kerül szintén a Marczibányi téren színpadra a Freeszfe Egyesület másik produkciója, A krétakör című darab. A Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör című drámája alapján készült tantermi előadás a segítségnyújtás identitásformáló erejének, a döntés felelősségének kérdését járja körbe. Gruse egy egyszerű konyhalány, akit nem különleges jósága választ ki, hanem maga a cselekvés, egy vészhelyzetben meghozott döntés.

Kezébe adnak egy gyereket, a kormányzóné gyerekét, akit a lázadók keresni fognak.

Gruse lerakja, aztán felveszi és menekül – egy gyerekért, aki nem az övé. Lemondások és áldozatok során az örökbefogadás érzelmi és fizikai útján, a szeretet küzdelmén megy keresztül. Az előadásban ismert színészek játszanak, Gruse szerepében Mészáros Blanka látható, partnerei Bánfalvi Eszter, Feczesin Kristóf és Ficza István.

A legtragikusabb mű

Egy új játszóhelyen, a Pinceszínházban is látható Freeszfe-produkció: január 20-án kerül sor Székely Kriszta és Máté Gábor osztályának vizsgaelőadására. Az ötödéves színészhallgatók tavaly ősszel, utolsó tanévükben döntöttek úgy, hogy elhagyják az SZFE-t. A Pinceszínházban Szép Ernő Az igazgató úr című egyfelvonásos darabját viszik színre.

A történet szerint egy diáklány rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerül az igazgatói irodában.

Mit tehet egy fiatal, ha egy nála korosabb, nagyobb tekintélyű, jó pozícióban lévő férfi vissza akar élni a hatalmával? Szép Ernő drámáját az író egyik legsikeresebb és egyben legtragikusabb művének tartják, ami még így sem mellőzi az író nyelvi játékait és humorát.

(Borítókép: Máté Gábor 2014. augusztus 11-én. Fotó: Bődey János / Index)