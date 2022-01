A Rust fegyvermestere beperelte a lőszerek szállítóját

Még mindig tart a rendőrségi nyomozás a Rust című westernfilm forgatásán történtek miatt, ahol Alec Baldwin véletlen lelőtte az operatőrt. A kelléknek használt kézifegyverben éles lőszer volt, Halyna Hutchins belehalt a lövésbe, Joel Souza rendező pedig megsebesült.

Szerdán a film fegyvermestere, Hannah Gutierrez Reed jogi keresetet nyújtott be a férfi ellen, aki a forgatásra a lőszereket szállította – írja a Deadline.

Az alperes állítása szerint vaktöltényeket adott el nekünk, és nem tájékoztatott arról, hogy azok használata kockázatos lehet. Az alperes által szállított dobozok fennmaradó raktárkészletekből maradtak vissza, és vegyesen tartalmaztak éles- és vaktöltényeket

– szerepel a 22 oldalas keresetben.

Ezek a hamis állítások okozták, hogy éles lőszerek kerültek be a forgatásra, aminek végzetes következménye lett. Az éles lőszerek felbukkanása, amire senki sem számított, a kapkodó és kaotikus légkörrel együtt egyenesen vezetett a balesethez

– írja a Jason Bowles és Todd J. Bullion jogászok által fogalmazott dokumentum.

A kereset műszaki hibával indokolja, hogy a baleset napján nem működött a forgatás helyszínének belső kamerarendszere. Az eset után a santa fe-i sheriff hivatala nem talált video-dokumentációt a balesetről.

A tragikus baleset után a film valamennyi producerét beperelték. Egyes hírek szerint a költségeket úgy akarták csökkenteni, hogy tapasztalatlan stábtagokat alkalmaztak. Baldwin maga is producere a filmnek, de elmondása szerint kreatív producerként nem volt felelős a stábért, illetve a gyártásért.

Korábban többször is jelezték a forgatáson dolgozó stábtagok a súlyos szabálytalanságokat, a biztonsági protokoll megsértését, és órákkal azt megelőzően, hogy a pisztoly elsült a főszereplő Alec Baldwin kezében, tiltakozásuk jeléül hatan már elhagyták a forgatás helyszínét.

Az ügy iratai szerint Dave Halls segédrendező találomra felkapott egy fegyvert a Hannah Gutierrez fegyvermester által egy asztalra előre kikészített három közül, és átadta a színésznek, jelezve, hogy biztonságos.

Tavaly nyáron az érintett fegyvermester, Hannah Gutierrez Reed a The Old Way című western forgatásán előzetes bejelentés nélkül vitt be lőfegyvereket a forgatásra, és a főszereplőt játszó Nicolas Cage-dzsel is összekülönbözött, mert három napon belül is éles fegyvert sütött el a közelében – mondta el a produkció egyik tagja, Stu Brumbaugh az Associated Gamer nek.

Szólj, mielőtt lőnél, épp most lyukasztottad ki a kib*szott dobhártyámat

– mondta Cage a 24 éves lánynak, mielőtt elhagyta a forgatást.