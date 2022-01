Kuroszava, gasztro, anime és harcművészet – Japán Filmfesztivál magyar felirattal

Magyarországon is ingyen nézhető online Kuroszava klasszikusa és még húsz japán filmes alkotás a JFF Online Japán Filmfesztivál ideje alatt.

A filmfesztivál fő célja, hogy a japán nyelvet és kultúrát népszerűsítse. Online formában tavaly indult el először a koronavírus kockázatai miatt. Idén is megkapjuk az online ajándékot, hiszen a fesztivál hivatalos oldalán 20 japán filmet mutatnak be eredeti nyelven, angol – több közülük magyar – felirattal. Az alkotások között lesznek szórakoztató, mainstream munkák, és díjnyertes művészfilmek is, mint Kuroszava Akira vagy Nisikava Miva munkái.

Igazán örülök, hogy a múlt évhez hasonlóan idén is online vetíthetünk húsz japán filmet a magyar közönségnek, ráadásul magyar felirattal. A világszert sikeres friss alkotásoktól kezdve az animéken és klasszikusokon át a japán gasztronómiai és harcművészeti dokumentumfilmekig idén is számos kiemelkedő művet láthatnak majd az érdeklődők. Még ha jelenleg nehéz is kiutazni Japánba, remélem a filmeket látva közelebb érzik majd magukhoz a szigetországhoz, és az érdekes történetek megmozgatnak önökben valamit

– üzente a fesztivál beharangozó anyagában Fudzsi Mami, a Japán Alapítvány Budapesti Iroda igazgatója.

Az idei filmfesztivál kínálatában szerepel többek között Kuroszava Akira A vihar kapujában című 1950-es klasszikusa, amely világhírűvé tette a rendezőt. Elérhetővé válik majd Jamada Acusiro díjnyertes Awake című kortárs filmje, és Nisikava Miva, Japán egyik legígéretesebb női rendezőjének munkája a Szabad levegőn című dráma is.

Az ingyenes részvételhez regisztrálni kell a fesztivál oldalán, ezután mind a 20 film elérhetővé válik 2022. február 14-től és 27-ig. Az eredeti hanghoz választható angol vagy magyar felirat is, és 48 órán belül akár többször is megnézhetünk egy-egy alkotást.

(Borítókép: Jelenet A vihar kapujában című japán filmdrámából. Fotó: John Springer Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images)