Meghalt a Betty Blue rendezője

Hetvenöt évesen elhunyt Jean-Jacques Beineix író, forgatókönyvíró, producer és filmrendező, akit a Betty Blue című kultuszfilm rendezőjeként ismert a nagyközönség. A francia férfi hosszú betegség után, csütörtökön halt meg párizsi otthonában. Halálának hírét a családja közölte.

Beineix első játékfilmjével, az 1981-ben forgatott Dívával vált ismertté, amellyel 1982-ben a legjobb első filmesnek járó kategóriában elnyerte a legrangosabb francia filmes elismerést, a César-díjat. Legnagyobb sikere a szerelem és az őrület témáját feldolgozó Betty Blue (1986) volt, amely elhozta a hírnevet Béatrice Dalle színésznőnek.

A rendezőt kilencszer jelölték a César-díjra, a Betty Blue-t pedig Oscarra is javasolták. A Betty Blue után forgatott filmjei mind megbuktak, köztük a Roselyne és az oroszlánok is. Kilenc év szünet után, 2000-ben a Mortal Transfer – Végzetes hipnózis című pszichothrillerrel jelentkezett újra, de ez sem lett sikeres kritikai vagy üzleti szempontból. Ezt követően már inkább csak televíziós dokumentumfilmeket készített Cargo Films nevű cégével, majd színházban is rendezett.

2016-ban Beineix volt a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének elnöke. Az élet értelméről, a szerelem és a művészet közti kapcsolatról, a magányról, az idő múlásáról elmélkedő első regényét 2020-ban publikálta Toboggan címmel.

(via MTI)