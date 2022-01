A Hazug után itt a Magány, önerőből készül

Fókuszban a járványügyi helyzet egészségre, gazdaságra gyakorolt hatása.

Járvány idején is történik valami a négy fal között.

A bezártsággal mindenki másként küzd.

A társadalomra jellemző rossz problémakezelés, a kommunikáció hiánya szemléltethető.

Lényegében ezek azok a szempontok, amelyek már elegendők ahhoz, hogy összeálljon egy film forgatókönyve, de ehhez azért szükség van arra is, hogy valaki formába öntse, vagyis mindez moziban is nézhető legyen. Kámán Albert rendező 2019-ben Hazug címmel már bemutatott egy kisfilmet, amely személyes élményeiből táplálkozott, és a párkapcsolati elhidegülést helyezte fókuszba. Azért filmért végül 24 díjat kapott, négyet legjobb elsőfilmes rendezőként, a European Cinematography Awards-on a legjobb rendezőnek és operatőrnek járó díjat is elhozta.

Mostani Magány című filmje szintén párkapcsolati kérdéseket feszeget, de ezek ezúttal a COVID-járvány miatti elszigeteltség témakörében bontakoznak ki. Ahogyan Kámán Albert ezzel kapcsolatban fogalmaz:

Az emberek a hozzájuk közel álló személyekkel össze vannak zárva, mégsem beszélik meg a problémákat, hanem falakat húznak maguk köré, gondolataikba mélyednek. Élhetünk társaságban, mégis elszigetelve a másiktól. Magányosan.

A Magány önerőből készül, jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A film tájékoztatójából annyit már lehet tudni, hogy a „pszichedelikus atmoszférájú, lélektani kisfilm főszereplője otthoni munkavégzésre kényszerül, így sokkal több ideje jut önmaga és környezete fürkészésére. Közvetlen szomszédjuk helyére egy ifjú pár költözik. Otthona rabságában a szomszédból átszűrődő beszélgetések hatására fokozatosan ráeszmél saját házasságának bizonytalanságára, s ennek következményeként egyre gyanúsabb jelekre lesz figyelmes felesége viselkedésével kapcsolatban.″

A film főszerepében Bányai Kelemen Barna látható, felesége szerepében Bánfalvi Eszter, valamint szerepel benne Pataki Ferenc, Schmidt Sára, és cameoszerepben a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Lukáts Andor is felbukkan.

A film operatőre Pápai Dániel, művészeti vezetője Nagy Nikolett Colette, a látványvilág megteremtése Fügedi Balázsnak köszönhető.

(Borítókép: Magány / Bánfalvi Eszter / Fotó: Kámán Albert)