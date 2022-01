Gyógyíthatatlan szembetegséggel küzd Pogány Judit

„Nem gyógyítható szembetegségem van, makuladegenerációnak hívják” – mondta Pogány Judit, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő a Retro Rádióban.

A színművész elmondta, hogy betegsége miatt már nem is ül volán mögé, és egészségi állapota kihat a munkájára is. Elmondása szerint a színházi szövegkönyveket is nagyobb betűkkel írják neki, hogy el tudja olvasni. Állítása szerint már ötös szemüvegre van szüksége, hogy lássa a szöveget.

Ez a betegség nem dioptriahiba. Minél nagyobb a betű, annál kisebb egységet töröl ki a szemem

– idézi Pogány Juditot a Bors. A színésznő azt is elárulta, hogy a tabletjén lévő anyagokat is nagyítva nyomtatja ki, hogy be tudja gyakorolni az olvasásukat.

(Borítókép: Pogány Judit 2020. augusztus 26-án. Fotó: Zih Zsolt / MTI)