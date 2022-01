Az aranytorkú férfiak oroszokkal rúgják be a születésnapi bulit

Idén ünnepli fennállásának 20. fordulóját a Szent Efrém Férfikar. A kórust a Liszt-és Érdemes Művész Díjas Bubnó Tamás 2002-ben alapította. Énekeltek a King's Singers-szel, Presser Gáborral, a Budapesti Fesztiválzenekarral, valamint a Moszkvai Pátriarkátus Kórusával is. Koncertjük az Indexen is látható és hallható volt már.

Az idén húsz éves Szent Efrém Férfikar kezdetben a bizánci rítusú kereszténység zenéjére specializálódott, idővel azonban Boksay János, Liszt Ferenc, majd Bartók Béla művein keresztül a magyar férfikari hagyománnyal is elkezdtek foglalkozni. A kórus augusztusig nyolc koncerttel ünnepli a kerek évfordulót, és nyitásként mindjárt

a moszkvai Doros énekegyüttessel tartanak nyitókoncertet a Magyar Zene Házában, 2022. január 28-án.

A Szent Efrém Férfikar, Magyarország legnépszerűbb vokális együttese 2021 januárjában az Indexen adott élő koncertet. A kórus akkor az Orientale lumen című koncertsorozatának tíz éves jubileumát ünnepelte.

A férfikar fennállása óta olyan neves zenészekkel lépett fel, mint például

a King's Singers, Abeer Nehme libanoni énekesnő,

rendszeres közreműködnek az Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes produkcióiban,

de színpadra állnak más műfaj kiválóságaival is, mint például az Anna and the Barbies, Palya Bea, Dés László, Presser Gábor, Lackfi János, Háy János, az Óbudai Danubia Zenekar, a Szent István Zenekar, a Budapesti Vonósok.

A Szír Szent Efrém (306 körül Niszibisz, ma Nusaybin – 373 június 9. Edessza, ma Şanlıurfa) a szír ortodox egyház egyik legkiemelkedőbb teológusa, szónoka és himnuszírója volt. A keleti és nyugati egyházak egyaránt szentként tisztelik.

A nyolctagú együttesnek tizennégy lemeze jelent meg, közülük a Byzantine mosaics című albumot 2010-ben Supersonic-díjjal jutalmazták Luxemburgban, a Benedicamus Domino-t pedig Gramofon díjra jelölték. A Férfikar 2012-ben Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra ápolásáért, 2014-ben pedig Magyar Örökség díjat vehetett át, valamint Budapest Márka díjat.

A Szent Efrém Férfikar alapítója, a Liszt-díjas Bubnó Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Homrogdról származik, ahol édesapja volt a görögkatolikus pap.

A férfikar születésnapi évadának programja

2022. január 28. A moszkvai Doros énekegyüttessel közös koncertjükkel nyílik meg a Magyar Zene Háza.

2022. január 29. A koncert a debreceni Szent Anna székesegyházban is hallható lesz.

2022. február 19. Az Avilai Nagy Szent Teréz templomban mutatják be Fehér György liturgiáját.

2022. március 12. Születésnapi koncert a MOMKultban, ott mutatják be Kings & Queens című új lemezük anyagát.

2022. április 21-22. Koncert Lovász Irénnel a budapesti Kálvin téri Református templomban, majd a debreceni Szent Anna székesegyházban.

2022. május 13. Bartók in Motion / Bartók Mozgó című produkció a Hagyományok Házában.

2022. június 11. Gálakoncert a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

2022. augusztus 18. Születésnapi Séta a Zempléni Fesztiválon.

(Borítókép: Szent Efrém Férfikar / Fotó: Orbán Domonkos)