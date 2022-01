János vitéz Budapesten: Mókusék énekelnek is, Berciék meg táncolnak

Dunaújvárosban, a Bartók Színházban nagy sikerrel fut a Bartók Táncszínház művészeinek, a Varidance János vitéz című előadása, és ezt most elhozták a fővárosba is.

Meghatározó élmény, amikor az Index stúdiójában egy olyan világhírű és világszínvonalú művész fakad dalra beszélgetés közben, mint Szirtes Edina Mókus, pedig most éppen ezt történik.

Az Index kultúra rovatának artúluK című podcast műsorának vendége ugyanis Mókus, igaz, a hegedűjét nem vette elő, aki Vári Bertalannal, a Varidance alapítójával, a Bartók Táncszínház vezetőjével érkezett, és együtt arról mesélnek lelkesen, hogy amit Dunaújvárosban, a Bartók Színházban már láthattak a nézők, és nagy örömmel fogadták, azt most elhozták a fővárosba is.

A János vitéz című táncelőadás a RAM Színházban látható majd. Vári Bertalan és Mókus arról mesél, hogyan lett az ötletből előadás, abból pedig sikeres produkció, különösen úgy, egy meglehetősen idős János vitéz feldolgozáshoz nyúltak vissza. Ahhoz, amit még Kacsóh Pongrác és Heltai Jenő jegyez. Vagyis 100 évnél is többet lapoztak vissza az időben, hogy létrehozzanak valami újat.

Zene és tánc, komolyzene és népi motívumtár, jazz és színpadi mozgás. Csupa olyan kihívás, amit Vári Bertalan és Szirtes Edina Mókus végül közös előadássá formált. Nevetve, a művészei ágak házasságának élménytől vidáman beszélnek arról, hogy miért nehéz hozzányúlni

Petőfi Sándor elbeszélő költeményéhez,

Kacsóh Pongrác daljátékához,

Bakonyi Károly és Heltai Jenő szövegéhez.

S ha ez mégis sikerül, ráadásul úgy, hogy abból a mai kor nézőinek füléhez és vizuális ízléséhez is passzol, akkor az eredmény tánc és zene, mozdulat és szöveg tökéletes összhangját kapjuk, ami őserővel sugárzik a színpadról.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy amikor Ferenczy György és a Rackák, no meg Szirtes Edina Mókus úgy isten igazából belendül, elkapja őket az elő zene, a színpadi lét varázsa, a színpadon talán egy picit ütemesebben lendülnek lábak és karok, mint amit az amúgy grammra kimért, ütemre megtervezett mozdulatok meg is követelnek.

Ám ha valamitől megéri színházba járni, az éppen a szemünk előtt születő, mindig megújuló, és mégis az állandóságától örök érvényű előadás.

(Borítókép: Szirtes Edina Mókus és Vári Bertalan. Fotó: Papajcsik Péter / Index)