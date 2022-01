Vajon Helen Mirren alkalmas-e Golda Meir megszemélyesítésére?

„A karakter zsidósága a film szerves része” – mondta Dame Maureen a Jewish Chronicle című lapnak. „Biztos vagyok benne, hogy Dame Helen csodálatos lesz, de Ben Kingsley-nek például soha nem lenne szabad Nelson Mandelát játszania. Meg sem közelíti” – érvelt Lipman.

Golda Meir, „az izraeli politika nagyasszonya” 1969-ben lett az ország első női miniszterelnöke. Története számos fikciós ábrázolásban jelent meg színpadon, vásznon és képernyőn egyaránt. Jelenleg is készül egy Barbara Streisand rendezte televíziós minisorozat, a Lioness, amelynek főszereplője Shira Haas izraeli színésznő és ő játssza a vaskezű kormányfő szerepét.

Dame Helen nemrég vállalta el a szerepet Guy Nattiv rendező életrajzi filmjében. Miután novemberben megjelentek az első képek a brit színésznőről a néhai politikus szerepében, azt nyilatkozta: „nagy kihívás volt őt ábrázolni rendkívüli életének legnehezebb pillanatában”. „Csak remélni tudom, hogy igazságot szolgáltatok neki” – tette hozzá.

Az Oscar-díjas Helen Mirren korábban már játszott zsidó karaktereket: 2010-ben a Moszad ügynökeként tűnt fel Az adósság című filmben, 2015-ben pedig Maria Altmann zsidó menekültként a Hölgy aranyban című filmdrámában.

Dame Maureen, azaz Maureen Lipman Roman Polanski 2002-es holokauszt- és háborús emlékfilmjében, A zongorista című filmben játszotta a címszereplő édesanyját.

A Dame Helen közreműködésével kapcsolatos kritikája a készülő Golda-filmben egy sor hasonló megjegyzés után hangzott el, amelyekkel a színészek megkérdőjelezik a szerintük nem hiteles szereposztási döntéseket – emlékeztet a BBC. A zsidó származású, de gyakorló keresztény Tamsin Greig nemrég azt nyilatkozta, hogy „valószínűleg nem kellett volna” zsidó anyát játszania a Péntek esti vacsora című vígjátéksorozatban.

„Zsidóarcúnak” nevezte a szereposztást Sarah Silverman amerikai komikus és színész, miután egy Joan Riversről szóló filmben a nem zsidó Kathryn Hahn kapta a főszerepet.

Legutóbb maga Stephen Pollard, a Jewish Chronicle főszerkesztője tweetelt Dame Helen védelmében. „Imádom Maureen Lipmant, de ennél nagyobbat nem is tévedhetne ebben a kérdésben. Álláspontjának logikája szerint a színész csak önmagát alakíthatja” – írta.

