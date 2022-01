Európa imádja a magyar kaspót és mászófalat – Highlights of Hungary az Indexen

A Highlights of Hungary idei mezőnyét megismerhetik az Index vasárnapi podcast műsoraiból is. Vasárnaponként a nagykövetekkel és jelöltjeikkel beszélgetünk. A sorozat első adásában Trellay Levente HOH nagykövetet és választottait: Klenovszki Mimit, a Plante Budapest társtulajdonosát, valamint Erdélyi Tamást a Hard Body Hang egyik alapítóját hallhatják.

A Highlights of Hungary csapata 2013 óta gyűjti össze az adott év leginspirálóbb magyar teljesítményeit, széles körben terjeszti jó hírüket és díjazza a legjobbakat. Nincsenek kategóriák, csak a kiválóság számít. A magyar kreatív szektor, közélet, kultúra, sport, környezetvédelem, innováció fontos képviselőit, sikeres kezdeményezéseit hozza össze, és épít közösséget köréjük – nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében is.

A 2021-es legjobbakra februártól lehet szavazni, a voksolási időszak két hétig tart, a díjátadó február 24-én lesz.

Trellay Levente a 100sparks, a TELEP és a TELEP Galéria, valamint a BUDAPEST BÄGEL alapítója évek óta részt vesz a HOH munkájában. Bár saját dolga is van elég, idén is szívesen „nagykövet”, mert úgy látja, hogy ez a kezdeményezés azokról szól, akik valami hasznosat és jót tudnak tenni ebben az országban, akik kulturálisan, gazdaságilag, társadalmi szempontból is szeretnének és képesek javítani a minket körülvévő világon.

Sok minden történik a körülöttünk, ami ezzel ellentétes, így ez a projekt egyfajta menekülési útvonalnak is tekinthető. Nem azt mondom, hogy a kétségbeesésnek nincs helye a világban, de próbálom a fókuszt arra irányítani, ami számomra, és mások számára is inspiráló.

– mondja Levente, akinek egyik idei jelöltje, egy növényekkel és dizájn kiegészítőkkel foglalkozó mikrovállalkozás.

Plante Budapest

A növények a barátaink, vallják az európai szinten is sikeres kisvállalkozás alapítói, Tóth Kata és Klenovszki Mimi. Üzletük Budapest belvárosában működik, webshopjuk pedig bárhonnan elérhető. Nemcsak válogatott cserepes növényeikkel, formatervezett lakberendezési tárgyaikkal, hanem tanácsadással, ügyfélszolgálattal, edukációs workshopokkal is segítik ügyfeleiket.

Termékeik északi és hazai termelőktől, kézműves márkáktól érkeznek, illetve saját fejlesztések. Kaspóik Magyarországon kívül Dániában, Norvégiában, Belgiumban és Németországban is megtalálhatóak a növényboltok kínálatában.

Klenovszki Mimi a vállalkozás egyik alapítója elárulta a stúdióban,

miért jobb nekünk, ha otthon is növények vesznek körül, hogyan lett náluk a vadvirágból cserepes, miként tanítják meg a kezdő „növény szülőket” arra, hogyan gondozzák kedvenceiket.

Hard Body Hang

Erdélyi Tamás a saját testsúlyos szabadtéri sporteszközök készítő cégek között Európai rangúvá cseperedett HBH társalapítója az evezés miatt lett vállalkozó. Barátjával Csepregi Tamással szerették húzódzkodással is fejleszteni lapátoló izmaikat, de megunták, hogy hevenyészett vasrudakon kínlódjanak. Tamás, aki szakmáját tekintve formatervező meg is tervezett egy praktikus szerkezetet, és a prototípusról kiderült, hogy másoknak is tetszik.

Ebből nőtt ki a Hard Body Hang elnevezésű vállalkozásuk, amely Európában elsőként kezdett el speciális szabadtéri sportpályákat készíteni. Amikor úgy látták, hogy lassan telítődik a piac, kifejlesztettek egy kültéren is felépíthető moduláris mászófal rendszert.

A ZIGZAG BOULDER, amely látványában szinte köztéri műalkotás, valódi sportélmény biztosít, és gyermekek számára is biztonságos. Ez a fejlesztésük is tág európai vevőkörre számíthat.

Ami még kiderül

A beszélgetésen szóba került még, hogy

Klenovszki Mimi és Tóth Kata pár éve még erdei, mezei, kerti vadvirágokból készítettek csokrokat,

miként segítenek a kezdő szobanövény tulajdonosoknak abban, hogy életben tartsák földbe gyökerezett kedvenceiket,

mitől jó a hangulat a szabadtéri fitneszparkokban,

miért jó, ha profi boulderek tanácsait is meghallhatják a játszótéri eszközök tervezésekor,

mióta hegeszt reggeltől estig Trellay Levente, akinek amúgy is az állványos gérvágó fűrész a fétise,

Mimi is kedvet kapott a hegesztéshez, de ő inkább kaspókkal látja el Európát.

