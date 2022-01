A Megafilm politikai krimije magyar nyelven, román felirattal látható a multiplexek termeiben, a Vándormozi segítségével pedig olyan településekre is eljut, ahol nincs működő mozi.

Az őszödi beszéd kiszivárogtatása utáni eseményeket feldolgozó történet egyik főszereplője a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művésze, Bokor Barna. Szerinte a film sztorija nem csupán a hatalomtechnikusokról szól, hanem nyelvi korlátok nélkül is érthető, „hiszen a világon bárhol, bármikor megtörténhet”. A színész a film erdélyi, romániai bemutatójáról így fogalmaz a Megafilm közleményében:

Erdélyben ki vagyunk éhezve a magyar filmekre. Gyerekkoromban nem nagyon láthattuk az éppen aktuális magyar filmeket, kimaradtunk a közös tartalomfogyasztásból. Most is bennem van ez az érzés, hogy ezt a lemaradást már nem pótolhatjuk. Persze ma már a streamingszolgáltatókon elérhető filmeket a világ bármelyik pontján, szinte ugyanakkor megnézhetjük, és a mozifilmek is kisebb késéssel eljutnak Erdélybe. Nem mindegy azonban, hogy mikor. Legalábbis tőlem ezt kérdezték a leggyakrabban itthon az Elkxrtuk bemutatója óta.