Krízisvonalat hívtak, szextelefonra bukkantak Leonardo DiCaprio új filmjének rajongói

Adam McKay, a Don’t Look Up rendezője az Insider magazinnak adott interjújában beszélt arról, hogyan kerülhetett egy valós szextelefonszám a filmbe.

A Netflix sztárgárdás sci-fije decemberben került fel a streamingplaformra, és szinte azonnal az év egyik legmegosztóbb filmje lett. A Netflixen nézettségi rekordot döntött, azonban a kritikusok már nem szerették annyira. Az Index Cinematrix blogjában kifejezetten pozitív fogadtatást kapott.

A film a környezetvédelemre és a közösségi média hatására helyezi a hangsúlyt, azonban a nézők felfedeztek egy meglepő Easter egget. A Leonardo DiCaprio által alakított tudós, Randall Mindy közeledő aszteroidára figyelmeztető videójában feltűnik egy telefonszám, amelyet kérdésekkel és stresszlevezetés céljából hívhatnak az emberek. Hollywoodban ezek a számok általában nem valósak, azonban a Don’t Look Up nézői furcsa meglepetésben részesültek, amikor viccből betelefonáltak.

A készítők ugyanis egy teljesen valós szextelefonszámot raktak a videóba.

A rendező, Adam McKay az Insidernek elárulta, a telefonszám nem direkt került a produkcióba. Először olyan számon gondolkoztak, amit ha felhívunk, egy Randall Mindy által elmondott közleményt hallhatunk, ám az ötlet túl későn jutott eszükbe, ezért szimplán egy kamuszámot adtak meg.

McKay minderről így nyilatkozott:

Szóval erre csináltunk volna egy saját számot. Ám csak a munkálatok legvégén jutott eszünkbe, ezért nem volt időnk saját számot csinálni, szóval... csak beraktuk ezt. Egyáltalán nem terveztük, hogy ez egy valódi szextelefonszám lesz. Ez teljes véletlen.

Vannak véletlenek

Nem ez az első alkalom, hogy egy filmbe véletlenül valós telefonszám kerül. Jim Carrey 2003-as Minden6ójában például egy olyan szám látható, amelynek – bár nincs körzeti hívószáma – rengeteg amerikai állampolgár telefonját megcsörgeti. Egy floridai nőt például annyiszor hívtak a film miatt, hogy majdnem beperelte a készítőket.

Még a Hollywoodban sokszor használt, 555-el kezdődő telefonszámok egy része sincs biztonságban, hiszen a hívószám az ausztrál Sydney egyik körzetéhez tartozik.

Bár elég sok fejtörést okozott a készítőknek, a Don’t Look Up rajongói viccesnek tartották a bakit, a film pedig további sikerekre számíthat, hiszen a 2022 Screen Actors Guild Awardson jelölték a legjobb filmért járó díjra. Ez azt is jelenti, hogy a produkció nagy eséllyel behúzhat egy-két Oscar-jelölést is. Az biztos, hogy a film folyamatosan beszéd tárgya, még ha a véletlenül becsúszott bakik miatt is.

(Borítókép: Pillanatfelvétel a Ne nézz fel! című filmből. Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence. Fotó: Niko Tavernise / Netflix)