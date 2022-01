A Virtuózok már 2021-ben is nemzetközi sorozatként, Virtuózok V4+ néven jelentkezett. Az Index minden héten, az előválogatótól kezdve a döntőig figyelemmel követte az eseményeket. Az Index olvasói minden héten megismerhették a versenyzőket, és megnézhették a fordulók összefoglalóit is.

A tavalyi győztes Braun Áron lett, akit az Index az otthonában is meglátogatott. A vele készült beszélgetésből az is kiderül, hogy legelőször furulyán tanult, majd „életében a ritmus vette át a szerepet, amely újra kiegészült harmonikus dallamokkal, de már ütős szemszögből közelítve. Talán ezért is lett a marimba után a vibrafon az új kedvence, amely olyan ütőhangszer, ami dallamot játszik”. Az Áronnal készült teljes cikk itt elolvasható.

A Virtuózok V4+ idén a Visegrádi Négyek országai és Szlovénia tehetségeit kutatja. Az MTI-nek is elküldött tájékoztatóból kiderül, hogy a százezer eurós összdíjazású versenyen országonként egy győztest hirdetnek, de közönségdíjat és különdíjakat is kiosztanak. A legtehetségesebb ifjú virtuózok a jelentős pénzjutalom mellett számos koncertlehetőséget is kapnak Magyarországon és külföldön egyaránt, valamint mesterkurzusokon vehetnek részt.

Lesz koncert is 2020-ban és 2021-ben a második helyezettek is fellépést nyertek a Zeneakadémia Nagytermébe, ahol idén február 18-án a Magyar Rádió Zenekarával és Kovács János karmesterrel adnak koncertet.

Az idei verseny magyar válogatóját tavasszal sugározzák, télen pedig öt ország hét televíziós csatornáján mutatják be a nemzetközi adásokat, akár 70 millió nézővel megismertetve a klasszikus zene nemzetközi tehetségeit.

A Virtuózok V4+ 2022-es évadában a zsűri tagjai között ismét olyan világhírű vendégek lesznek, mint Plácido Domingo operaénekes, karmester. A műsor eddigi két évadának zsűrijében Plácido Domingo mellett olyan hírességek foglaltak helyet, mint Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas koloratúrszoprán, Stjepan Hauser horvát csellista vagy Maxim Vengerov orosz hegedűművész.

(Borítókép: A Virtuózok V4+ 2021-es versenyének öt győztese. Fotó: MTI / Virtuózok / Kaszner Nikolett)