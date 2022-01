Ken Follett könyve drabális lektűrként gázol át egy magyar regényen?

A kérdés teljesen jogos, hiszen Appassionata szonátából, Termelési-regényből, Lóvá tett lovagokból és Úrhatnám polgárból is egy van, miért ne védené a szerzői jog bármely szerző művét, illetve annak elidegeníthetetlen tartozékát, a címét? Oda kell-e egy kiadónak bármely mű publikálása előtt figyelnie? Mulaszt-e, ha nem kér engedélyt az eredeti mű szerzőjétől vagy a jog tulajdonosától? Reklamálhat-e a szerző? Kérhet-e kártérítést? A válasz tulajdonképp faramuci, hisz a jog szerint a cím hosszúsága-bonyolultsága határozza meg. Ha rövid, egyszerű, gyakran használt kifejezés, nem, ha összetettebb, bonyolultabb, sajátosabb, igen. Hiába, már az ókori rómaiak megmondták,

Spiró György a Pesti Színházban Príma környék címen 2012-ben bemutatott, nagy sikerrel játszott, drámai élességű parabolisztikus társadalmi drámája is eredetileg más címet viselt, mikor a szerző rájött arra, hogy azon a címen már egy vidéki színházban bemutattak egy darabot, így kénytelen volt más címet adni az öregek otthonában játszódó, kíméletlen őszinteségű darabjának. Ken Follett esetében persze bonyolítja a helyzetet, hogy nem eredeti műcímről, hanem fordításról van szó, ahol a nyelvhűség miatt, különösen egyszavas cím esetében, eléggé meg van kötve a fordító keze. Hogy is lehetne fordítani a nevert másképp, mint sohaként? Azt már e sorok írója teszi hozzá, mellesleg a Gabo Kiadó azért odafigyelhetett volna arra, hogy Ken Follett könyvének borítója ne szinte ugyanazt a bordós-barnás árnyalatot viselje, melyen ugyanúgy nyomtatott fehér nagybetűkkel szerepel a cím: SOHA.

A szerzői jogi oltalom alatt álló művet és annak címét szerzői jogi szempontból külön kell vizsgálni − mondja dr. Fodor Klaudia Franciska szerzői jogban jártas ügyvéd.

Önmagában attól, hogy egy könyv, film, zenemű szerzői jogi védelem alatt áll, még nem jelenti automatikusan, hogy a címe is. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (2) bekezdése értelmében a szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is. Ez azt jelenti, hogy csak akkor szükséges a cím felhasználásához a szerző engedélye, ha a cím maga is sajátos, egyéni-eredeti jellegű. Ugyanez a helyzet, ha a címet az eredetiből fordították. Számtalan olyan világhírű, szerzői jogilag védett művet lehet felsorolni, melynek a címe hétköznapi kifejezés (keresztapa, másnaposok, Trója, blöff, kém, trópusi vihar, yesterday, november rain, Maria stb.). Ezeket a címeket a szerzői jog nem védi. Mivel a soha is egy teljesen köznapi, nyelvi leleményt nélkülöző kifejezés, ezért nem gondolom, hogy alappal hivatkozhatna az eredeti mű szerzője, hogy a cím sajátos, szerzői jogilag védett. Ilyen alapon álláspontom szerint a lefordított könyvcím az ő szerzői jogát nem sérti, és így kártérítés követelése sem lenne megalapozott. Természetesen a magyar joggyakorlatban is előfordultak jogesetek, amikor a szerzői mű címének felhasználása volt a középpontban. Minden egyes esetet egyenként kellett megvizsgálni. Megállapítható volt, hogy sajátos műcím például: a Csinn-bumm cirkusz, a Mátrix – újratöltve filmcím, és az Egy boltkóros naplója lefordított könyvcím, így ezekben az esetekben a cím felhasználása is engedélyköteles volt.