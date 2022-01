Gyáva dokumentumfilm nincs, de leforgatásukhoz szükség van bátorságra

Idén a Bátor a hívószó, ez a 8. Budapest International Documentary Festival mottója, és Sós Ágnes szerint ennyire, mint manapság, nem is jöhetne őszintébben velünk szemben a valóság. Öt szekcióban 32 versenyfilm forog 10 városban és Budapesten, a Cinema City Mammut II. mozitermeiben:

A bátorság azonban relatív, megnyilvánulásaiban eltérhet attól, amit e fogalomról gondolunk. Ennek oka pedig az, hogy sokszor a bátorság egzisztenciális kiszolgáltatottsághoz vezet, vagy talán még annál is rosszabb reakciókhoz. Ahogyan Sós Ágnes megfogalmazza:

S bár a világunkban nagyon nagy szükség van a bátorságra, mondja Sós Ágnes, de mesél olyan szakértőről is, aki nem mer megszólalni, mert attól fél, hogy emiatt hátrány, megkülönböztetés éri; és akad olyan alkotó, akinek a hazáját kellett elhagynia, mert elkészített egy dokumentumfilmet.

Sós Ágnes azt mondja, hogy ahhoz, hogy ilyen fesztivál összeálljon, több száz dokumentumfilmet kell megnézniük, közülük válogatják ki a versenyfilmeket, valamint a versenyen kívüli alkotásokat. Különösen fontosan tartja, hogy ezek a filmek eljussanak a nézőkhöz, miközben

És a tendencia az, hogy a látogatók létszáma évről évre gyarapodik, duplázódnak a közönségszámok, az emberek megszerették a dokumentumfilmeket.

Tavaly ugyan a pandémia nem tett jót a fesztiválnak sem, hiszen át kellett állni online vetítésekre, de éppen az online verzió mutatta meg és bizonyította be azt, hogy a dokumentumfilmekre van igény.

Sós Ágnes ugyanakkor arról is beszél, hogy mi a helyzet a magyar versenyfilmekkel:

Nagyon el vagyok keseredve, mert ez az első olyan év, amikor nincsen magyar versenyfilm. Ennek több oka lehet. Nem a Covid-járvány. Egyrészt nagyon magas a színvonal, és nem engedhetjük meg, hogy gyöngébb alkotások bekerüljenek. A magyar dokumentumfilmesek között zseniális kollégáink vannak, de egy film több éven át is készülhet, és minden évben nem lehet dokumentumfilmet forgatni, különösen akkor, ha nincs is rá költségvetés. Ez is egy ok.