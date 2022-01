Ahogy arról az Index is beszámolt, a Turay Ida színház díjat alapít a januárban tragikusan fiatalon elhunyt Babicsek Bernát tiszteletére. A zenész, színész még az év elején saját konyhájában halt meg, holttestére később a szülei találtak rá.

A temetésén rengetegen vettek részt, köztük Pokorny Lia, akivel a Paddy and the Rats együttes harmonikása utoljára színpadon állt, valamint a formáció tagjai is.

Nemrég a művész édesanyja is reagált a díjalapításról szóló hírre. Elmondta, hogy tisztában vannak vele, hogy már minden jegy elkelt az eseményre.

Tudtunk arról, hogy lesz egy est, a színház nem sokkal a halála után megkeresett minket. Felajánlották, hogy a befolyt összeget odaadják a temetés költségeire, de mi akartuk eltemetni a fiunkat

– nyilatkozta a Blikknek Babicsek Bernát édesanyja. A kezdeményezést szép gesztusnak tartja, de hozzáfűzte: minden díjnál többet jelentene számára, ha a fia még most is a szeretteivel lehetne.