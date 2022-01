Díjat alapítanak Babicsek Bernát tiszteletére

Díjat alapít a Turay Ida színház a nemrég tragikusan fiatalon meghalt Babicsek Bernát emlékére. A teátrum vezetősége ezzel szeretne emlékezni művészére, színészére, harmonika művészére.

Amint arról az Index is hírt adott, Babicsek Bernát egy fellépés után, otthonában halt meg. A konyhájában tűz ütött ki, a Paddy and the Rats zenekar tagjának holttestére később szülei találtak rá. A temetésén rengeteg híresség vett részt, köztük Pokorny Lia, akivel a színész utoljára színpadon állt.

Babicsek Bernát előtt a Turay Ida színház emlékesttel tiszteleg. Az estet február 6-ára tervezik és bevételéből megalapítják a Babicsek Bernát díjat, amit ezentúl minden évben egy 41 év alatti fiatal, tehetséges, zenész-színésznek fog odaítélni az erre a célra megválasztott kuratórium – írja a Blikk Rúzs.

„A díjjal emlékezni, tisztelegni szeretnénk színházunk szeretett művésze előtt” – írták Facebook-oldalukon.

Az emlékest fellépői: