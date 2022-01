Nem unalmas, hanem szexi témák: fenntarthatóság és komolyzene

A Highlights of Hungary idei mezőnyét megismerhetik az Index vasárnapi podcast műsoraiból is. Vasárnaponként a nagykövetekkel és jelöltjeikkel beszélgetünk. A sorozat második adásában Nagy Viktor korábbi vízilabdázót, HOH-nagykövetet és választottjait: Gyetván Csaba műsorkészítőt, youtube-ert, valamint Horn Mártont, a Magyar Zene Háza operatív igazgatóját hallhatják.

A Highlights of Hungary csapata 2013 óta gyűjti össze az adott év leginspirálóbb magyar teljesítményeit, széles körben terjeszti jó hírüket és díjazza a legjobbakat. Nincsenek kategóriák, csak a kiválóság számít. A magyar kreatív szektor, közélet, kultúra, sport, környezetvédelem, innováció fontos képviselőit, sikeres kezdeményezéseit hozza össze, és épít közösséget köréjük – nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében.

A 2021-es legjobbakra februártól lehet szavazni, a voksolási időszak két hétig tart, a díjátadó február 24-én lesz.

Nagy Viktor olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót, aki a kapus poszton járult hozzá a csapat sikereihez, a tokiói olimpia után keresték meg a Highlights of Hungary képviselői, és ő rögtön tudott azonosulni a kezdeményezéssel. Sportolóként ugyanis tudja, milyen az, amikor sok munkát fektet valamibe, de nem veszik észre, és olyannal is gyakran találkozik, amikor mindezt értékelik, össze tudja tehát hasonlítani a két érzést.

Saját bőrén is megtapasztalta, mekkora lökést adhat, ha az ember megkapja a bizalmat, a háttérsegítséget. Számára ezt Benedek Tibor adta meg,

ahogy fogalmaz: „vízilabda pályafutásom egyértelműen az általa belém vetett bizalom és hit segítségével kezdett felfelé ívelni”. A Highlights of Hungary is erről szól, hogy adott esetben felkarolja a kimagasló teljesítményeket, de olyan munkákat is érdemes megmutatni, amelyeknek nem kell reklám. A HOH keretében valóban a nagykövetekre van bízva, hogy kit támogatnak.

Gyetván Csaba

Gyetván Csaba online és televíziós műsorkészítő, műsorvezető, vlogger és influencer. A Discovery Channel csatornán futó hazai gyártású Made In Gyetván Csabával című sorozatával sok esetben olyan helyszínekre is meghívást kap, ahova egyetlen magyar forgatócsoportnak sem volt még lehetősége bejutni. Az általa művelt edutainment műfaja (szórakoztatva tanítás) remek lehetőségeket kínál arra, hogy komolynak vagy unalmasnak gondolt témákat – környezetvédelem, fenntarthatóság – is nézhetővé tegyen.

Az elgondolkodtató tartalmaknak is lehet nagyközönsége, csak ezt úgy kell megcsinálni, hogy fogyasztható legyen, mai legyen, szexi legyen.

Ezért is eshetett Nagy Viktor választása rá, aki a gyerekeivel is gyakran nézi Csaba műsorait, amelyek többek között arról szólnak, hogyan készülnek a mindennapi életünket körülvevő dolgok, mi lesz a szeméttel, amit kidobunk, honnan van a vizünk – s ha ezt tudjuk, akkor mindenhez egészen másképp állunk hozzá. És ha már a YouTube-ot nézik a gyerekek, akár a családban, akár az iskolában, akkor inkább ezt nézzék.

Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házával olyan közösségi tér kapott helyet a Városligetben, amely építészetileg is egyedülálló. A ház képviselői úgy vélik, számos magyar zeneszerző és előadóművész – Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ligeti György, Kocsis Zoltán – alkotott világraszólót, mégsem volt olyan ismeretterjesztő központ hazánkban, ahol a magyar zenekincs átfogó módon, az egyetemes zenetörténet részeként megismerhető lenne. A zene háza ezt a hiányosságot pótolja, emellett közösségi térként a szórakozva tanulás ezernyi lehetőségét kínálja, például egy egyedülálló hangdómmal.

A Magyar Zene Háza is a széles közönség felé nyit.

Mindenkit körbevesz a zene, van, aki bekapcsolja reggel az autóban a rádiót, van, aki koncertre jár, ezért tartották fontosnak, hogy ne egy klasszikus értelemben vett koncertközpontot hozzanak létre, hanem megpróbálják más eszközökkel is közel hozni a zenét a széles közönségnek.

Számos interaktív megoldás áll rendelkezésre ehhez, és ettől még nem kell, hogy a tartalom sérüljön, ugyanolyan magas színvonalú kulturális értékeket lehet átadni. A zene fontosságát megmutatják például úgy, egyes filmek, mondjuk a Keresztapa alá beteszik a Szomszédok zenéjét, és teljesen megváltozik a hangulata. Amikor Horn Márton erről beszélt, a stúdióban egy emberként kiáltottak föl a beszélgetés résztvevői, hogy: de jó!

Ami még kiderül

A beszélgetésen szóba került még, hogy

Nagy Viktor szerint ma nagyon nehéz gyereket nevelni, sok minden viheti őket rossz felé, ezért irányítva kell eléjük tenni a lehetőségeket. „Ne csak ökörségeket nézzenek.”

A nagykövet mindig is szeretett volna zenélni, de kiskorában kapott egy gitárt, amivel szétdarálta az ujját, húsig leszedte, és akkor elment tőle a kedve. A Magyar Zene Házában lehetősége van „újrakezdeni”.

A zene, ahogy a sport is fontos az ember életében.

Egy zene bármilyen videót, felvételt élővé tud tenni.

A hegedű az első három évben „fáj” – a Magyar Zene Házában lévő kreatív hangtérben viszont bárki meg tud szólaltatni egy hangszert.

Vicces videókkal kell fölvenni a versenyt, hiszen a gyerekek nem lesznek többek, ha azokat nézik.

És kiderül az is, milyen viták folytak a nagykövetek között színfalak mögött.

Az Index a Highlights of Hungary stratégiai partnere.

(Borítókép: Horn Márton, Gyetván Csaba és Nagy Viktor. Fotó: Papajcsik Péter / Index)