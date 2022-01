Becsületsértésnek tartja Fekete Péter a jobbikos képviselő feljelentését

Sajnálatos, de mindent elárul az Orbán-rezsimről, hogy ezen a jeles napon, a Magyar Kultúra Napján azt kell bejelentenem, hogy folytatólagosan elkövetett lopás miatt feljelentést teszek a kultúráért felelős államtitkár, Fekete Péter ellen. Ezek arcátlan módon még a közgyűjteményeinket is meglopják!

– olvasható a január 22-én közzétett bejegyzésben.

Mint erről a Index is hírt adott Fekete Péter egy focilabdát vitt magával az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár átadójára, amelyet még akkor vett magához, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) megemlékezést tartott Esterházy Péter halála után. A labda a PIM kategorizált tárgya. Fekete Péter kategorikusan visszautasított a jobbikos képviselő lopási vádjait a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Természetesen szó sincs arról, hogy én bárhonnan bármit önkényesen hoznék el

– hangsúlyozta az államtitkár.

A politikus elmondta, hogy a kultúra „legkülönbözőbb értékeire” kívánja felhívni a figyelmet azzal, hogy négy éve rendszeresen hivatalos úton kikölcsönzött kultúrkincsekkel jelenik meg a hasonló eseményeken. Hangsúlyozta, hogy tárgyak visszakerülnek a kölcsönző intézményekhez.

Fekete Péter azt is elmondta, hogy nemcsak múzeumi tárgyakat, hanem televíziós műsorokat és előadóművészeket is vitt már magával kulturális bemutatóira. Az elmúlt években szerepelt ezeken a az eseményeken az első Nemzeti Színház színpadának egy deszkadarabja, elhangzott egy Liszt-zongoramű, megmutatta a Magyar Televízió első kísérleti adását videóról és vitt magával néptáncos párt is kékfestő viseletben. – sorolta rendhagyó akcióit az államtitkár.

Az elmúlt négy év alatt több mint háromszáz ilyen bemutatót tartottam, és mára ez kedvelt hagyománnyá vált, az újságírók, a szervezők már előre kérdezik, mi lesz a mai kultúrkincs.

– fogalmazott az interjúban.

Fekete Péter szerint – elgondolkodtató, hogy bár négy éve mutat be kultúrkincseket, ami ellen eddig senkinek nem volt kifogása ellene, épp az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár megnyitóján akadt egy ellenkező.

