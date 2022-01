Tizenkét év után megszűnik az egyik legprogresszívabb színház, a k2

Szűk fél éve, a pinceszínházi pályázat sikertelen lezárulta után az Index hírt adott arról, hogy amennyiben nem kapnak megfelelő támogatást, megszűnhet a k2 Színház. Most nem úgy tűnik, hanem megszűnik, ám ennek más oka is van: a két vezető, Fábián Péter és Benkó Bence nem kíván együtt dolgozni tovább.

Én már, amikor a pinceszínházi pályázatot elvesztettük, jeleztem a társulatnak, hogy ez így méltatlan, és nem látom a biztonságos működés lehetőségét, nem látom a jövőt. Akkor még erőt adott a társulat, a színészek, akik azt mondták, folytassuk. A játszóhely hiánya mellett további bizonytalanságot jelentett, hogy a minimális működéshez elengedhetetlen pályázati pénzeink, támogatásaink négy, négy és fél hónapot csúsztak

– mondta el az Indexnek a távozó vezető, Fábián Péter, a k2-társulat egyik alapítója, író-rendezője.

Fábián önkéntes távozásának két oka van: egyrészt az állandó játszó- és próbahellyel jelenleg sem rendelkező társulat folyamatos finanszírozási, így működési nehézségei, valamint a vezető és alapító társától, Benkó Bencétől történő szakmai és emberi eltávolodás. Fábián tehát lemondott a színház alapítványának általa betöltött tisztségéről, az évad hátralévő részében pedig már csak egy bemutatót jegyez Arisztophanész komédiái nyomán Nőuralom címen, amelynek tavasszal valószínűleg a Trafó ad majd helyet.

A szakmai eltávolodást és a döntést követően Fábián a távozás „gesztusát” megtette, cserébe annyit kért: a csapat, amelynek nevét húszévesen, 12 évvel ezelőtt még az egyetemen, együtt találták ki, a jövőben más nevet viseljen. Ebben meg is egyeztek Benkóval. Fábián jelenleg futó tantermi előadásai, az Anyegin.hu és az Antigoné, illetve a Benkóval közösen jegyzett Béke című produkciók továbbra is mennek majd. A repertoár-előadások, ahogyan eddig is, a befogadó játszóhelyeken, a budai MÚ Színházban, az RS9-ben és a Benczúr Házban futnak a jövőben.

Fábián az elmúlt időszakban próbált játszóhelyet keresni a társulatnak, többek között például

a pinceszínházi sikertelen pályázat után a IX. kerület vezetőségével kezdődtek tárgyalások egy játszóhelyről, Amelyről utóbb kiderült, hogy a k2 számára teljesíthetetlen feltételek árán juthatna hozzá a társulat,

majd egy potenciális magánbefektetővel is folytattak tárgyalásokat. Egy pillanatra felcsillant a remény, hogy két évre játszó- és próbahelyhez jutnak, ám azok a tárgyalások is befulladtak a magánbefektető váratlan eltűnése miatt.

A jövőben a társulatvezető nyitottan áll mind a független szcénához, mind a kőszínházi világhoz. Elsősorban íróként, rendezőként, dramaturgként, filmes területen pedig forgatókönyvíróként, sorozatfejlesztőként képzeli el további szakmai pályafutását, már kapott is fölkéréseket.

Fábián Pétert arról is megkérdeztük, mit szól ahhoz, hogy miközben független társulatok szűnnek meg, és lehetetlenülnek el, Eszenyi Enikő máig ismeretlen csengeri működésére nemrég többlettámogatás címen 300 millió forintot ítélt meg az Emmi.

Sajnos már nem tudok meglepődni az efféle híreken. Kínomban csak nevetni tudok a szakmailag érthetetlen, politikailag, közéletileg nagyon is egy logikára járó pénzelosztáson. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy úgy döntöttem, ebben a megalázó versengésben a „maradékért” már nem szeretnék részt venni. Ezt meghagyom azoknak, akiknek még van hozzá idegük, egyúttal tisztelem is őket, és kitartást kívánok nekik, hátha eljön majd egy olyan kor, hogy egy pályázatot szakmai szempontok alapján bírálnak el.

A k2 Színház ilyen formában a nyári Ördögkatlan Fesztiválon búcsúzik majd a közönségtől.

(Borítókép: Jelenet a k2 Színház Sömmi c. darabjából 2017. február 2-án. Fotó: Ajpek Orsi / Index)