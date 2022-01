Így védd a Földet: nyugodtan termelj szemetet…?

Az egyik legjobb példa az egyensúlyi állapotra a „megújuló üzemanyag”: egy új technológia segítségével a légkörből elszívjuk a szén-dioxidot, benzint készítünk belőle, amiből aztán vissza kipufogjuk a légkörbe a kivett szén-dioxidot. Hát, biztos így lesz.

A HP új reklámfilmjében azt állítja, hogy a printeléssel te tulajdonképpen egy új fát ültetsz és növesztesz fel. Jó. Legyen így egy rövid ideig.

A rendkívül látványos természetfilm amúgy nagyon szép lett. A printelés hangjára felgyorsuló stop motion felvételek, a füvek, növények és fák egy pillanat alatt az égig nőnek. Amikor kifogy a nyomtatóból a papír, egy pillanatra leáll a természet növekedése is – de hál istennek és valami szorgosjózsinak, újra papír kerül a gépbe, és tovább zöldül a világ. Mert

ki gondolta volna, hogy a printeléssel fát lehet növeszteni?

Hát nekem eszembe se jutott, ez igaz. De hát „mi erdőket újítunk meg minden egyes papírlapért, amit kinyomtatsz”, jelentsen ez az üzenet bármit.

És valószínűleg nem azt jelenti, hogy amennyi papírt elnyomtatunk, annak a teljes faigényét pótolni tudja a HP. Próbáltam utánakeresni, hogy ez mit is jelenthet pontosan, de tényekkel nem igazán találkoztam, csak egy-két nagyotmondással. A HP ebben az akcióban a WWF-fel állt össze, hogy az erdőtelepítéseknek lökést adjanak, ami azt jelenti, hogy valószínűleg adott pénzt a WWF-nek, a hírek szerint 80 millió dollárt (az hány erdő vajon?). A WWF-től annyi derült ki, hogy Kínában nyolcvanezer hektárnyi erdő menedzselésében, technológiájában és tudományos háttérkutatásában fognak részt venni, Brazíliában pedig négyszáz hektárnyi erdőtelepítést támogatnak.

Egy a lényeg: a film azt az érzetet kelti, hogy

nyomtathatsz úgy, mintha nem lenne holnap, mert ezzel erdőt termelsz.

A klímaváltozás idején ilyen üzenetekkel motorozni nem hiszem, hogy annyira jó ötlet. Most mindent a fogyasztás csökkentésére kell fordítani: vegyél annyi ételt, amit megeszel, annyi ruhát, amennyit elhordasz, tömegközlekedj autózás helyett, és semmi olyat ne vásárolj, amiről nem vagy meggyőződve, hogy szükséged van rá. A HP-nél is kitalálhattak volna ennél valamivel jobbat. Mert a lényeg, hogy nem kell nyomtatni. És a HP tehetne is ezért: nem leszoktatni az embereket a nyomtatásról, hanem kivenni a nyomtatót a kezükből.

Természetesen marketinges módszerekkel: olyan új technológiák bevezetésével, amik hatékonyan helyettesítik a nyomtatás minden intézményét. Olyan dokumentációs megoldással, amivel a legjobbak lehetnének a világon, és végre valaki nyugdíjba küldené a pédéefet, ami napról napra teszi nyomorúságosabbá az életünket, és rontja a szemünket a mobiltelefon képernyőjéről.

De hát ez is csak egy elszalasztott lehetőség maradt.

(Borítókép: Printing Trees | HP / YouTube)