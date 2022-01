Kihirdették a 8. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál győzteseit

A Bátor útkeresők szekció győztese Jonas Poher Rasmussen Menekülés (Fee) című alkotása lett, a Bátor ellenállók kategóriában Lesia Kordonets Kitolt határok (Pushing Boundaries) című művét jutalmazták fődíjjal. A Bátor nők szekcióban a szakmai zsűri díját Celina Escher Menj tovább! (Fly So far) című filmje kapta, a Bátor álmodozók kategória győztese Ousmane Samassékou Az utolsó menedék (The Last Shelter) című alkotása lett.

A Bátor gyermekek szekcióban A köd gyermekei (Children of the Mist) nyert, ugyanez a film elnyerte a nyugdíjas zsűri díját is. A diákzsűri elismerése mellett a Bátor gyermekek szekcióban különdíjat kapott A Vörös falak foglyai (Inside the Red Brick Wall) című film, amelynek alkotói a Hong Kong Documentary Filmmakers név mögé voltak kénytelenek rejtőzni. A Közönségdíjat a Menekülés (Fee) című animációs dokumentumfilmnek ítélték.

Különdíjban részesültek a Mádám Anny (Anny), az Egy nagy ugrás (The jump) és Az élet mértékegysége (Intensive Life Unit) című alkotások is.

A győztes filmek vasárnap egész nap megtekinthetőek a Mammut II. Cinema City termeiben, vasárnaptól február 13-ig pedig online lesznek elérhetők. Részletek és időpontok az BIDF honlapján érhetők el.

(via MTI)