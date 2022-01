A fotózás UBER-e és a forradalmi angoltanítás – Highlights of Hungary az Indexen

A Highlights of Hungary idei mezőnyét megismerhetik az Index vasárnapi podcast műsoraiból is, ahol a nagykövetekkel és jelöltjeikkel beszélgetünk. A sorozat harmadik adásában Trunk Tamás youtube-ert, HOH nagykövetet és az egyik kiválasztottja, a Photon képviseletében jelen lévő Benke Viktort, illetve Tóthné Bán Gyöngyi Global Teacher Winner-díjas angoltanárt hallhatják, akit a HOH csapata jelölt.

A Highlights of Hungary csapata 2013 óta gyűjti össze az adott év leginspirálóbb magyar teljesítményeit, széles körben terjeszti jó hírüket és díjazza a legjobbakat. Nincsenek kategóriák, csak a kiválóság számít. A magyar kreatív szektor, közélet, kultúra, sport, környezetvédelem, innováció fontos képviselőit, sikeres kezdeményezéseit hozzák össze, és építenek közösséget köréjük – nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében. A 2021-es legjobbakra február 3-17-ig lehet szavazni, a díjátadó február 24-én lesz.

Trunk Tamás nagykövet

Trunk Tamás Z generációs brand tanácsadó, szerző, youtube-er, válogatott síelő szerint országunk „márkáját”, megítélését erősen alakítják azok a különleges személyiségek, illetve teljesítmények, akiket, amelyeket a Highlights of Hungary keretében évről évre megismerhetünk. A kis országok kiemelkedő történetei iránt pedig a világban is nagyobb az érdeklődés, mint a nagyok borítékolható sikerei iránt. Ezek a történetek pedig támogatással és a közösségi média segítségével szárnyra kaphatnak, így másokat is inspirálhatnak. A youtube-er a beszélgetésben elmondja, hogy a jelölésekkel igyekszik hidat építeni az új generációs fiatalok és különböző projektek, illetve az egyes nemzedékek között.

Volom Sári és a Photon

Trunk Tomi egyik jelöltje egy fiatal lány, Volom Sári által alapított startup, amelynek célja a fotózás UBER-évé válni, vagyis az, hogy a fotósokat, videósokat és az ügyfeleket összekösse egymással. 2021-ben kaptak egy olyan 180 milliós befektetést, amivel a külföldi terjeszkedés is megindulhat: Volom Sári ezzel ma hivatalosan is a legfiatalabb női ügyvezető, akinek sikerült a Hiventures tőkealap-kezelőtől nagyobb befektetést bevonnia. Trunk Tomi a jelöléssel a női vállalkozásokat és női teljesítményeket is szeretné támogatni.

A Photon segítségével a megrendelők gyorsan és egyszerűen, mindössze néhány kattintással megkereshetik a számukra legmegfelelőbb fotós és videós szakembert, legyen szó rendezvény- vagy portréfotózásról, reklámfilmről vagy streamről. A platformon a fotós villámgyors kiválasztásától a kényelmes bankkártyás fizetésen át a projekt lezárásáig a teljes munkafolyamat végigkövethető. Az ötletet a fiatal női vállalkozók közt többszörösen is elismert Volom Sári találta ki még az érettségije évében. Ekkor már néhány éve szabadúszó fotósként is dolgozott, így közelről látta mind a fotósok-videósok, mind az ügyfelek problémáit, amelyekre a platform jelent megoldást. Az évek során a Photon már számos nagyvállalati ügyféllel is együtt dolgozott. A stúdióban a betegsége miatt távol lévő Volom Sári helyett Benke Viktor képviselte a céget, így Sári teljesítményét munkatársaként is tudta méltatni, illetve elmondta, milyen magával ragadó, lendületes személyiség.

Tóthné Bán Gyöngyi Global Teacher Winner-díjas angoltanár

A Highlights of Hungary csapatának jelöltje Tóthné Bán Gyöngyi, a Global Teacher Winner-díj győztese: az elismerést az elmúlt években végzett innovatív angoltanári munkájáért elsőként kapta meg Magyarországról. Gyöngyi Magyarországon teljesen egyedi módon viszi közel a gyerekekhez az angol nyelvet, elsősorban az elköteleződésének, a hitvallásának és a kreativitásának köszönhetően – mindezt egy állami vidéki általános iskolában.

„Kalandozásunk a világban tíz éve kezdődött: egy kis vidéki iskolából az internet segítségével kinyitottuk az ablakunkat a világra” – meséi Gyöngyi. Egy laptoppal körbeutazták a világot: a kezdeti cél a nyelvtanulás motiválása volt, de közben megismertek rengeteg kultúrát, hagyományokat, embereket, iskolákat más országokból, és ők is megismertették a magyar kultúrát, ünnepeinket, zenéinket a világgal. Minden évben Énekeljük körbe a világot címmel csatlakoznak a Global Connection Day programhoz, amelynek keretében több mint 80 iskolával találkoznak, zenélnek, énekelnek. Gyöngyi eközben segíti új osztályok, kollégák első lépéseit hasonló kalandokban. Nemzetközi konferenciákra hívják, online kurzusokra kérik fel, hogy ossza meg a tapasztalatait, vagy csak meséljen Magyarországról.

Ami még a beszélgetésből kiderül:

Volom Sári cégében még munkatársként is nagyon sokat lehet tanulni.

A fotós, videós és megrendelői oldal közötti közös nyelvet szeretné létrehozni a Phonton.

Olyanok szeretnének lenni a fotós és videós világban, mint a VOLT az ételrendelésben.

Ki Dondi?

A hasonló korosztállyal, netán az ellenkező nemmel való beszélgetés motiválja-e a nyelvtanulást?

Hogyan lehet Delhiben, egy szigorú iskolában is játszani?

Mennyit számít, ha ki meri nyitni az ember a száját?

Egy jó nyelvtanár az ember egész életét meghatározza.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)