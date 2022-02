Meghalt a japán kukkolókat kukkoló fotóművész

Kohei Josijuki 1946-ban született Hirosima prefektúrában. A hetvenes években ragadott kamerát, miután egy éjszaka a Csuo Parkban sétálva két szeretkező embert pillantott meg a sötétben. A jelenetben nem is maga a publikus szex keltette fel kíváncsiságát, hanem a pár körül lézengő kukkoló társaság.

Kohei később egy 35 milliméteres kamerával tért vissza, benne infravörös filmmel és egy speciális vakuval, hogy megörökítse és dokumentálja Japán egyik súlyos társadalmi, kulturális problémáját; a szexuálisan kiéhezett, elfojtott erotikus vágyaikkal küzdő emberek szürreális szubkultúráját.

A célom az volt, hogy megörökítsem, mi történik a parkokban, tehát nem voltam igazán kukkoló, mint ők.

– mondta el a művész a New York Times-nak adott interjújában 2007-ben.

De gondolom, valamilyen szempontból fotót készíteni is egyfajta kukkolás. Szóval talán kukkoló vagyok én is, mert fotográfus vagyok.

Amikor 1979-ben először került nagyközönség elé A Park című fotósorozata Tokióban, a látogatók zseblámpát kaptak a kezükbe, hogy közelről nézzék a képeket egy lesötétített teremben. Azt akarta elérni, hogy az emberek úgy lássák képsorozatot, ahogyan azt ő élte meg.

– Azt akartam, hogy aprólékosan figyeljék meg a testeket a képeken. – mondta el Nobujosi Araki fotográfusnak egy 1980-as interjúban.

A kiállítás nagy port kavart, haragos viták, sőt tüntetések követték, hiszen Kohei a japán társadalom érzékeny pontjába taposott.

Abban az időben a fiatal párok gyakran még házasság után is a szüleikkel éltek, a szexuális együttlét tabu volt, a homoszexualitás pedig erősen kritizált. A park volt az egyetlen olyan hely, ahol a szerelmesek szabadon egymáséi lehettek.

A fekete-fehér képeken párokat láthatunk a sötétben (hetero és homoszexuális párokat egyaránt), ahogy a parkban szeretkeznek, és az őket körülvevő embereket, akik vagy a távolból figyelnek, vagy szinte résztis vesznek az akcióban; nadrágjukban kotorásznak, vagy akár meg is érintik a férfi alatt fekvő nőt. A sorozat a szexuális szabadságról és fétisről mesél, miközben az intim magánügy kérdését feszegeti.

A 76 éves Kohei Josijuki halálhírét a New Yorki Yossi Milo Galéria közölte január 31-én, ahol számos képe megtekinthető. A fotóművész munkáit világszerte több helyen is őrzik, mint a Brooklyn Museum, Hessel Museum of Art, Museum of Contemporary Photography Chicago és a Swedish Arts Council Stockholm.

(via artnews.com)

