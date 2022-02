Meghalt Monica Vitti

Generációk férfiai rajongtak érte. Nem csoda, korának szépségideáljaként is tekintettek rá, sármját, szexi megjelenését, kiváló alakját, finom, mégis markáns arcát és szőke loboncát nők milliói irigyelték.

Kétszer élt, kétszer született újjá − írja róla halálhírét közölve a Corriere della Sera rangos olasz napilap. Nemcsak azért, mert egyszer már tévesen nekrológot közölt róla a Le Monde, történetének legnagyobb sajtószakmai bakiját követve el ezzel, de mert a

színház és a kabarék világa után a mozivásznon is újraindult az élete, ahol a dráma és a komédia egyaránt megtalálta.

És ő mind a két műfajban jó volt. Harmadik élete pedig már a betegség árnyékában zajlott, amikor már a beszédképességét elveszítette, a szomorú mindennapokban, annál is inkább, mert akik a szavakból, a dikcióból, a kommunikációjuk varázsából élnek, azokat duplán sújtja a verbalitás elvesztése.

Pontos születési dátuma bizonytalan: egyes források szerint nem 1931-ben, hanem 1933-ban született. Ami biztos, hogy a római Színművészeti Akadémián végzett 1953-ban, Róma, Milánó és Genova színházaiban játszott, és tévés megbízásokat vállalt.

A világot jelentő deszkákon olyanok rendezték őt, mint Franco Zeffirelli és Michelangelo Antonioni. Nem akármilyen kezdet. Utóbbi egy vígjátékban figyelt fel Monicára. Filmen Antonioni először szinkronfeladatot bízott rá: A kiáltásban ő volt Dorian Gray olasz hangja.

A fordulatot Antonioni A kaland című alkotása jelentette számára. A modern filmművészet ezen darabjában, amelyhez a cannes-i filmfesztivál történetének egyik legzajosabb botránya is fűződik, Monica a női főszereplőt keltette életre. Claudia talán a legszebb nőalak Antonioni filmjeiben, és ez nem utolsósorban Vitti hallatlanul érzékeny játékának köszönhető. A látszólag cselekménytelen filmben Monica az érzelmek széles skáláján játszik, arcának rezdüléseivel hihetetlenül sok mindent kifejezve.

A napfogyatkozásban Alain Delonnal játszott, Vittoriát, az érzelmileg labilis nőfigurát formálta meg, aki számára a Delon alakította szereplő sem jelent menekvést magánélete problémái elől. Különösen érdekes volt a szerepformálása a Vörös sivatag című filmben, amely Antonioni első kísérlete volt a színes filmmel. A Vitti által játszott neurotikus Giuliana számára elviselhetetlennek tűnik a sivár, egyhangú ipari város, Ravenna, az alkalmazkodást pedig a körülötte lévőkkel szembeni érzelmi problémái is nehezítik.

Nem volt színházi és filmes műfaj, amelyben ne alkotott volna nagyot.

Forgatott filmet magyar rendezővel is. 1971-ben ő volt Jancsó Miklós A pacifista című filmjének főszereplője, de a közös munka mindkettejük számára csalódásnak bizonyult: a forgatás feszült hangulatban folyt, a film pedig megbukott.

Vitti 1970-ben Marcello Mastroiannival játszotta el a Féltékenységi dráma főszerepét, majd 1974-ben emlékezetes alakítást nyújtott Luis Buñuel A szabadság fantomja című művében.

Öregkorát is méltósággal, a nyilvánosságtól visszavonulva élte. Ennek is köszönhető, hogy örökké a fiatal, bombázó olasz színésznőként emlékezünk rá, aki tehetségével nemcsak a legnagyobb rendezőket, de a közönséget is elbűvölte.

(Borítókép: Monica Vitti 1962-ben Velencében. Fotó: Archivio Cameraphoto Epoche / Getty Images)